Cựu giảng viên đại học cầm đầu đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh

Từng là giảng viên của trường đại học nhưng do làm ăn thua lỗ, Hoàng Xuân Hoài đã kết nối với các bị can hình thành đường dây ma tuý liên tỉnh.

Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Là (SN 1985, trú tại, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Hoàng Xuân Hoài (SN 1961, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Vũ Thị Là tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 9-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) phối hợp với đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện Vũ Thị Là mang theo 4 túi nilon đựng tinh thể màu trắng và 2 can nhựa đựng mắm tôm. Trong mỗi can nhựa có 9 ống nhựa màu xám, bên trong mỗi ống nhựa có 1 gói nilon đều chứa tinh thể màu trắng. Kết quả giám định là Methamphetamine có khối lượng 1.761,24 gam.

Trong quá trình đấu tranh, Là khai đã mua số ma tuý trên của Hoàng Xuân Hoài. Qua đó, Cơ quan điều tra đã vào Nghệ An bắt giữ Hoàng Xuân Hoài.

Kết quả khám xét chỗ ở của Hoàng Xuân Hoài thu giữ 174,68 gam Methamphetamine; 120 triệu đồng. Tổng vật chứng thu giữ: 1.935,87 gam Methamphetamine và 120 triệu đồng.

Theo cảnh sát, trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Hoài từng là giảng viên của một trường đại học. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Hoài đã kết nối với Là, hình thành đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh.

Thủ đoạn của đối tượng chỉ giao dịch thông qua mạng xã hội và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng mà không trực tiếp gặp mặt. Ngoài ra, địa điểm nhận hàng bọn chúng luôn thay đổi tại vị trí giáp ranh Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Sau khi giao dịch bằng điện thoại, nhóm đối tượng thuê "xe ôm" đến nhận hàng và đưa đi tiêu thụ.

