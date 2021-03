Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku thông báo truy tìm ông Thái Quang Hiếu liên quan đến tố giác tội phạm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang điều tra thụ lý xác minh vụ việc vay mượn tiền không trả và nhận số tiền 260.000.000 đồng đặt cọc mua căn hộ thuộc dự án FLC Centerpoint, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku nhưng chiếm đoạt luôn số tiền trên, đi khỏi địa phương xảy ra tại TP. Pleiku.





Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định người bị tố giác có lý lịch như sau:

Họ tên: Thái Quang Hiếu. Giới tính: Nam.



Tên gọi khác: Không.



Sinh ngày 20-4-1988 tại: An Khê, tỉnh Gia Lai.



Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không.



Nghề nghiệp: Không



Số CMND: 230685253.



Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.



Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, khách quan toàn diện và triệt để theo quy định của pháp luật, căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 12 Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku yêu cầu ông Thái Quang Hiếu có mặt làm việc tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế-Công an TP. Pleiku, đồng thời nếu ai biết thông tin gì liên quan đến người bị tố giác trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (địa chỉ: 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc số điện thoại: 0914158414 gặp điều tra viên Lưu Đình Kiều để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.