Chư Sê: "Ma men" lái công nông tông chết bé gái 7 tuổi

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1990, trú tại xã thôn Mỹ Thạch 2, thị trấn Chư Sê) để điều tra về hành vi điều khiển xe công nông gây tai nạn chết người.





Chiếc xe công nông đã lao lên lề đường tông vào bé gái 7 tuổi. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13-3, tại Km 1631+650 trên đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, Tuấn điều khiển xe công nông chở theo anh Vũ Việt Thuận (SN 1986, trú tại thôn Mỹ Thạch 2, thị trấn Chư Sê) đã tông vào cháu Nguyễn Hoàng Bảo Trâm (SN 2014, cùng trú tại thôn Mỹ Thạch 2) đang ngồi bán trái cây bên lề đường bên phải cùng chiều.



Vụ tai nạn khiến cháu Trâm bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an huyện Chư Sê xác minh, điều tra. Nguyên nhân ban đầu do Tuấn điều khiển xe công nông để mất lái. Lực lượng Công an cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và xác định Tuấn vi phạm ở mức 0,3 mg/ml khí thở.



VĂN NGỌC