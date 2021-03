Chư Sê: Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(GLO)- Chiều 5-3, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tâm (SN 1974, trú tại thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) vì có hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người.





Đối tượng Tâm đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông (hiện chưa xác định được danh tính) tại Km 1625+500 quốc lộ 14, thuộc địa phận làng Pang, xã Ia Glai, huyện Chư Sê. Công an huyện Chư Sê đã khẩn trương cử lực lượng xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng Công an nhận thấy có dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông nhưng phương tiện đã rời khỏi hiện trường.



Công an huyện Chư Sê đã mở rộng địa bàn truy tìm thì phát hiện tại nhà của Tâm có chiếc xe ô tô tải loại 2,5 tấn mang BKS 81C-084.55 có nhiều dấu vết khả nghi. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó đã tông vào người đàn ông đi bộ bên đường. Sau đó, Tâm xuống xe kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên điều khiển xe về nhà cất giấu nhằm che giấu hành vi.



VĂN NGỌC