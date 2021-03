Bị cáo Đinh La Thăng xin cho cấp dưới khi nói lời sau cùng

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận có sai phạm, song cho hay sẽ nhận thay trách nhiệm hình sự lẫn dân sự cho cấp dưới nếu bị quy kết.



Ông Đinh La Thăng và 11 bị cáo sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ

VKSND: Bị cáo Đinh La Thăng vô trách nhiệm

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên toà vụ án sai phạm ở Dự án Ethanol Phú Thọ. Ảnh chụp qua màn hình.



Sau 5 ngày thẩm vấn, tranh luận, chiều 12.3, các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ, đã trình bày nguyện vọng trước khi TAND TP Hà Nội nghị án, đưa ra phán quyết.



Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) xin cho bị cáo Bình. Bị cáo nói: "Tôi xin nhận trách nhiệm cho chị Bình cả phần hình sự lẫn dân sự. Việc tôi làm thì tôi chịu trách nhiệm, nếu sai, trách nhiệm mình tôi. Mong xem xét cá thể hoá hành vi, không muốn các bị cáo khác chịu trách nhiệm đồng phạm".



Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận có sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ.



Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC) cũng phủ nhận có sai phạm.



Bị cáo Trần Thị Bình (cựu Phó Tổng Giám đốc PVN) cho hay được nhiều bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ Công Thương, PVN…; chồng ốm yếu, sức khoẻ suy sụp, còn bản thân bị cáo có nhiều bệnh tật.



“Cả cuộc đời chưa khi nào xin ai điều gì. Nhưng hôm nay, tại đây, tôi thiết tha đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh hành vi xảy ra, để khoan hồng, nhân đạo, cho tôi tại ngoại, phục vụ chồng những ngày cuối đời”, bị cáo Bình nghẹn ngào.



Bị cáo Vũ Thanh Hà (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí – PVB), trong lời nói sau cùng đã xin lỗi gia đình, anh chị em, bạn hữu vì đã phải lo lắng. Bị cáo mong HĐXX xem xét kỹ các nội dung vụ án, tình tiết giảm nhẹ của mình.



Bị cáo Nguyễn Xuân Thuỷ (cựu Phó Trưởng phòng PVB) nói: "Tôi đã trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội. Hiện tôi bị huyết áp cao. Tôi có nguyện vọng thiết tha, xin HĐXX xem xét hưởng được sự khoan hồng đặc biệt. Thời gian chịu án bằng thời gian tạm giam, để sớm hoà nhập cộng đồng, chăm lo cho bố".



Bị cáo Đỗ Văn Quang (cựu Trưởng ban Kinh tế, kế hoạch PVC) cho hay đã thành khẩn khai nhận, tích cực phối hợp để làm rõ bản chất vụ việc. Sau khi được điều tra viên phân tích, bị cáo nhận ra hành vi không đúng quy định pháp luật. Bị cáo mong được sớm về.



Các bị cáo Khương Anh Tuấn, Lê Thanh Thái, Hoàng Đình Tâm, Phạm Xuân Diệu, Nguyễn Ngọc Dũng xin được giảm nhẹ, miễn trách nhiệm hình sự dân sự.



Chủ toạ - thẩm phán TAND Hà Nội Vũ Quang Huy thông báo sẽ tuyên án vào ngày 15.3 tới.



Theo cáo trạng, dự án Ethanol Phú Thọ do PVB làm chủ đầu tư. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh khi đó đã gửi công văn để tham gia đấu thầu song bị từ chối do không đủ các tiêu chí.



Bị cáo Thanh đã ký văn bản gửi PVB đề nghị hạ một số tiêu chí đánh giá về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, kinh nghiệm nhà thầu nhưng không được PVB chấp thuận.



Tiếp đó PVC đã thành lập Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T để nộp hồ sơ dự tuyển gói thầu này.



Tuy nhiên, liên danh cũng chưa đạt các tiêu chí về năng lực kỹ thuật, năng lực tư vấn thiết kế, năng lực về xây dựng...



Bị cáo Thăng mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực Ethanol, nhưng định hướng PVB giao thầu cho PVC theo như đề nghị của bị cáo Thanh.



Thực hiện chỉ đạo của bị cáo Thăng, PVB đã không tổ chức đấu thầu theo kế hoạch mà lập hồ sơ để chỉ định thầu cho Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T. Quá trình thực hiện, do liên danh không đủ năng lực nên Dự án Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ.



Tháng 3.2013, PVC đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành... Hậu quả từ hành vi làm trái các quy định của các bị cáo trong vụ án đã gây ra thiệt hại cho PVB tổng số tiền hơn 543 tỉ đồng.





Mức án đề nghị với các bị cáo:



- Tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”:



Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT PVN): 12-13 năm.



Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch PVC): 11-12.



Vũ Thanh Hà (cựu Tổng Giám đốc PVB): 7-8 năm.



Phạm Xuân Diệu (cựu Tổng Giám đốc PVC): 5-6 năm.



Nguyễn Ngọc Dũng (cựu Phó Tổng Giám đốc PVC): 4-5 năm.



Đỗ Văn Quang (cựu Trưởng ban Kinh tế, kế hoạch PVC): 3-4 năm.



Nguyễn Xuân Thuỷ (cựu Phó Trưởng phòng PVB): 3-4 năm.



Lê Thanh Thái (cựu Trưởng phòng kinh doanh PVB): 30-36 tháng.



Khương Anh Tuấn (cựu Phó trưởng phòng PVB): 30-36 tháng.



Hoàng Đình Tâm (cựu Kế toán trưởng PVB): 30-36 tháng.



Trần Thị Bình (cựu Phó TGĐ PVN): 2-3 năm.



- Tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:



Trịnh Xuân Thanh: 10-11 năm.



Đỗ Văn Hồng (cựu Tổng Giám đốc PVC Kinh Bắc): 6-7 năm.

https://laodong.vn/phap-luat/bi-cao-dinh-la-thang-xin-cho-cap-duoi-khi-noi-loi-sau-cung-888581.ldo



Theo Việt Dũng (NLĐO)