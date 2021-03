Bị can Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng giám đốc VEC phủ nhận gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.





Theo kết luận điều tra, cơ quan chức năng có đủ căn cứ kết luận, quá trình thi công, cả chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã không thực hiện đúng quy định về pháp luật xây dựng. Đây là dự án do VEC làm chủ đầu tư.



Phủ nhận trách nhiệm



Sau khi bị khởi tố, tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Phó Tổng giám đốc VEC; cựu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) khai, ông ta được được Tổng Giám đốc VEC phân công phụ trách, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tháng 3-2015.



Bị can Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Phó Tổng giám đốc VEC; cựu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)



Cuối năm 2016, VEC thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở và tiếp tục phân công Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án này. Theo Quyết định của VEC thì Hội đồng nghiệm thu cơ sở phải thực hiện nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công, gồm: Tổng thể nền đường để chuyển giai đoạn thi công tiếp theo; Tổng thể mặt đường để chuyển giai đoạn thi công tiếp theo và; Nghiệm thu hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng.



Tuy nhiên, trong thời gian Nguyễn Mạnh Hùng phụ trách, bị can đã không tổ chức nghiệm thu cơ sở “Tổng thể nền đường để chuyển giai đoạn thi công tiếp theo” với lý do Hùng cho rằng không có hạng mục nào đủ điều kiện để nghiệm thu cơ sở, không có đơn vị nào đề nghị nghiệm thu cơ sở.



Cơ quan điều tra còn làm rõ, bị can Hùng còn không có biện pháp chỉ đạo để kiểm tra đánh giá chất lượng đối với nguồn vật liệu đá để sản xuất cấp phối đá dăm và bê tông nhựa của các mỏ đá tại khu vực TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam (mỏ Đà Sơn, Phước Tường, Hương Mao, Chu Lai, Hố Chuồn…).



Với vai trò là Phó Tổng giám đốc VEC được giao phụ trách dự án, trong các ngày 4-4-2018 và 18-5-2018, Hùng đại diện VEC ký 4 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình bàn giao để đưa vào khai thác sử dụng.



Các biên bản đều đánh giá công trình xây dựng tại các gói thầu đảm bảo chất lượng, đề nghị bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Thực tế, quá trình nghiệm thu bàn giao chỉ kiểm tra danh mục và thành phần hồ sơ, xem xét các báo cáo hoàn thành công trình của Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công các gói thầu, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã thực hiện ngày 21-7-2017, báo cáo hoàn thành dự án của VEC gửi Hội đồng nghiệm thu nhà nước.



Về trách nhiệm của cá nhân khi được giao quản lí, tổ chức thực hiện dự án nhưng đã để xảy ra rất nhiều sai phạm dẫn đến chất lượng công trình xây dựng không đảm bảo với giá trị thiệt hại hơn 422 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Hùng phủ nhận thiệt hại đó không phải trách nhiệm của mình, và cho rằng đó là trách nhiệm của Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trách nhiệm của Tư vấn giám sát, của các Nhà thầu thi công và trách nhiệm của Hội đồng thành viên VEC.



Dự án chưa hoàn thiện vẫn ký báo cáo đề nghị nghiệm thu



Cựu Phó Tổng giám đốc VEC, cựu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bị can Lê Quang Hào khai tại cơ quan điều tra, sau khi được Tổng giám đốc VEC phân công nhiệm vụ. Tháng 7-2021, bị can cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu cơ sở kí Biên bản nghiệm thu cơ sở đánh giá chất lượng công trình xây dựng các gói thầu đảm bảo tiêu chuẩn, đúng hồ sơ thiết kế trong khi có 5/7 gói thầu chưa hoàn thành thi công lớp bê tông nhựa tạo nhám Novachip, VTO, thậm chí ở gói thầu số 6 có đoạn chưa hoàn thành lớp bê tông nhựa hạt mịn C12.5.



Thực tế, dự án vẫn còn một số tồn tại nhưng Hào đã ký báo cáo gửi Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, báo cáo về việc đủ điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác tạm (khai thác có điều kiện).



Tại cơ quan điều tra, Lê Quang Hào nhận thức rõ sai phạm của bản thân và xin chịu trách nhiệm về các hành vi sai phạm trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao.



Từ những kết luận điều tra trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 2 bị can trên về hành vi "Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

