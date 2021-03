Bị bắt quả tang, đối tượng đánh bạc lao vào giật biển hiệu của chiến sĩ công an

Trong lúc lập biên bản về hành vi đánh bạc, một đối tượng xông vào xô đẩy, giật và làm gãy biển hiệu CAND trên áo một chiến sĩ, sau đó ném xuống đất.





Ngày 6-3, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chế Linh (28 tuổi; ngụ thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.





Ảnh minh họa



Trước đó, ngày 5-3, tổ công tác gồm đại úy Phạm Tấn Việt, Phó trưởng Công an xã Phước Thành, cùng 2 cán bộ là thượng úy Lê Minh Chuẩn và Nguyễn Thành Thịnh đến kiểm tra quán cà phê Tường Vi (ở xóm 5, thôn Cảnh An 1) thì phát hiện 4 người đang đánh bạc ăn, thua bằng tiền.



Khi thượng úy Lê Minh Chuẩn lập biên bản, thu giữ tang vật để phục vụ cho xử phạt vi phạm hành chính thì Nguyễn Chế Linh xông vào dùng tay xô đẩy, giật và làm gãy biển hiệu CAND trên áo thượng úy Chuẩn ném xuống đất.



Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế và chuyển đối tượng Linh cho Công an huyện Tuy Phước xử lý theo thẩm quyền.

