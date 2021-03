Bắt tên trộm trốn truy nã

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ vừa bắt giữ đối tượng Kpuih Nhung (SN 2002, trú tại làng Hrang, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) khi đang lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nhung bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo hồ sơ, ngày 30-4-2020, Nhung cùng đồng bọn là Kpuih Yinh (SN 1999), Siu Ngếu (SN 2000, cùng trú tại làng Yit Le 1, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) đến địa bàn làng Breng 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai trộm chiếc xe máy BKS 81V1-095.03 của anh Ksor Hyut (SN 1978) rồi mang đi bán tại huyện Chư Prông lấy 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Lực lượng Công an đã bắt giữ Yinh, Ngếu đồng thời mở rộng điều tra xác định 2 đối tượng này thực hiện hàng loạt vụ trộm ở nhiều địa phương khác.

Riêng Nhung đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã. Khoảng 13 giờ ngày 17-3, lực lượng Công an đã bắt giữ Nhung khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Ia Lang.

VĂN NGỌC