Bắt quả tang ổ mại dâm trong quán cà phê gần đèo Nhông

Triệt phá ổ mại dâm giữa làng

Tối 5-3, một lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức mại dâm tại quán cà phê Võng, gần khu vực đèo Nhông – quốc lộ 1A (đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ).



Trước đó, tổ công tác của Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang Trần Minh Hải (21 tuổi, ở xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) có hành vi chứa mại dâm tại quán cà phê Võng. Thời cảnh sát bắt quả tang Hải, trong quán cà phê Võng có 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.



Quán cà phê Võng do bà Huỳnh Đăng Vy (31 tuổi, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) làm chủ, thuê Hải mỗi tháng 6 triệu đồng để trông coi quán và tổ chức mua bán dâm.



Bước đầu, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức mua bán mại dâm của mình. Theo lời Hải, đối tượng được thuê để trông coi quán cà phê, gọi các gái bán dâm đến ở lại luôn tại quán để phục vụ việc mua bán dâm.



Khách mua dâm chủ yếu là các tài xế xe tải đường dài. Mỗi tối, Hải đứng trước quán soi đèn pin chèo kéo khách và ra giá cho mỗi lần mua dâm thường từ 200.000 – 400.000 đồng; mỗi lần ra giá Hải thu 50% để cuối ngày đưa cho Vy.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)