Bắt nhóm nghi phạm giả mạo con dấu công ty xổ số để lừa đảo hàng trăm triệu

Các nghi phạm đã câu kết với nhau, làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc để bán số lô, số đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.



Giả mạo trang web Công an Hà Nội, chiếm đoạt 4 tỉ đồng

Nam thanh niên 9X lập trang Web giả mạo ngân hàng Techcombank để trục lợi

Các nghi phạm bị bắt giữ - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP



Ngày 5.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa vừa bắt giữ 7 nghi phạm để điều tra về hành vi làm giả con dấu, chữ ký và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Các nghi phạm bị bắt vào ngày 3.3, tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, gồm: Trần Nhật Duật (35 tuổi), Trần Đình Phúc (19 tuổi), Nguyễn Thanh Cao (22 tuổi), Phạm Ngọc Bình (25 tuổi, đều ngụ H.Nghĩa Hưng, Nam Định), Vũ Trần Dũng (18 tuổi), Nguyễn Khắc Đồng (18 tuổi), Lê Đức Minh (18 tuổi, đều ngụ tỉnh Phú Thọ).



Tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 12 điện thoại di động, 5 máy tính để bàn, 10 con dấu giả, nhiều sim điện thoại di động và nhiều thẻ ATM đều là tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.



Tang vật công an thu giữ liên quan đến các hành vi phạm tội - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP



Trước đó, ngày 28.1, chị C.T.L (ngụ P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa), trình báo với Công an TP.Thanh Hóa, về việc chị bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 141 triệu đồng.



Theo chị L. khi lên mạng xã hội Facebook thì thấy có người đăng bán số lô, số đề và cam kết trúng 100%, nên tin tưởng gọi điện thoại theo số đăng tải để mua.



Các nghi phạm đã cung cấp số lô, số đề sẽ trúng trong ngày bằng văn bản của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Văn bản có ký tên của lãnh đạo công ty và đóng dấu "mật" nên chị L. tin tưởng, gửi hơn 141 triệu đồng qua tài khoản mà các nghi phạm cung cấp để mua số lô, số đề.



Sau đó, chị L. chơi lô đề theo số đã mua, nhưng không trúng. Khi liên lạc lại với các nghi phạm thì không được, tất cả các số máy đều bị chặn. Biết mình bị lừa, chị L. đã gửi đơn trình báo đến Công an TP.Thanh Hóa.



Tiến hành điều tra, Công an TP.Thanh Hóa đã xác định các nghi phạm thường xuyên tụ tập tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, rồi phối hợp cùng nhau để lừa đảo nhiều người dân trên cả nước bằng thủ đoạn trên.



Bước đầu, tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội là làm giả con dấu, chữ ký của Công ty xổ số miền Bắc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm cũng thừa nhận, với thủ đoạn trên, đã lừa đảo nhiều người dân với số tiền chiếm đoạt là gần 500 triệu đồng.



Công an TP.Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự các nghi phạm để điều tra, mở rộng vụ án.

Theo MINH HẢI (TNO)