Bắt giám đốc nghi sản xuất hàng giả vùng biên

Lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn nhớt, phụ tùng ôtô với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều hung khí nguy hiểm của 1 giám đốc doanh nghiệp vùng biên.





Tối 5-3, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh (SN 1980; ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".





Bên trong các thùng giấy này chứa rất nhiều chai nhựa đựng nhớt và phụ tùng ôtô với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: T.Tầm



Cơ quan chức năng xác định Mãnh là giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nên tiến hành bắt giữ để phục công tác điều tra; đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở là chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh cùng kho phụ tùng xe máy và kho nhớt của công ty này tại phường Châu Phú A.



Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho và nhà riêng của Mãnh. Ảnh: T.Tầm



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 thùng, can và phuy chứa chất lỏng có thể tích từ 10 lít đến hơn 200 lít, hơn 1.360 thùng giấy bên trong có nhiều chai nhựa chứa chất lỏng với các nhãn hiệu nhớt khác nhau và gần 1.000 bao, thùng chứa phụ tùng xe máy (nghi là hàng giả các nhãn hiệu nhớt và mô tô nổi tiếng).



Trần Trí Mãnh làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: T.Tầm



Ngoài ra, tại đây còn có nhiều xe máy, ôtô các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan. Đặc biệt, trong quá trình khám xét tại nhà Mãnh, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm nên lập biên bản tạm giữ để điều tra các đối tượng có liên quan.

Theo T.Nốt (NLĐO)