Xử lý nghiêm việc phá rừng ở Kon Chiêng

(GLO)- Lợi dụng khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, một nhóm người tại huyện Phú Thiện đã khai thác gỗ trái phép tại rừng cộng đồng thuộc xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm hành vi này.

Ngăn chặn kịp thời hành vi phá rừng

Sáng 22-2, trao đổi với P.V, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-cho biết, UBND huyện đã có công văn gửi UBND huyện Phú Thiện để phối hợp xử lý tình trạng người dân tại Phú Thiện đến địa bàn giáp ranh tại xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) cưa hạ gỗ trái phép về làm nhà ở.

Trước đó, ngày 10-2 (tức 28 tháng Chạp năm Canh Tý), tổ tuần tra bảo vệ rừng của làng Klah (xã Kon Chiêng) phát hiện 1 nhóm người đi trên xe công nông mang theo cưa máy vào khoảnh 7, tiểu khu 585 cưa hạ gỗ trái phép. Đây là rừng cộng đồng có diện tích khoảng 400 ha được giao 120 hộ gia đình của làng Klah quản lý. Hàng năm, các hộ dân được nhận tiền từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng và Dự án “Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng ở các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai” (gọi tắt Dự án kfw10) sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức.

Nhận được tin báo, UBND xã Kon Chiêng đã cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời đề nghị hỗ trợ từ lực lượng Kiểm lâm và Công an huyện. Mặc dù trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhưng các lực lượng vẫn bố trí nhân lực để kịp thời đến hiện trường. Lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng chấm dứt việc cưa hạ gỗ trái phép để trở về địa phương, đồng thời tạm giữ 12 chiếc xe công nông, 6 cưa máy cùng hơn 1 m3 gỗ các loại. Đến rạng sáng ngày 12-2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), UBND xã Kon Chiêng tiếp tục tạm giữ 1 chiếc xe công nông chở theo 2 m3 gỗ đã được xẻ thành lóng hình hộp từ khu vực rừng cộng đồng làng Klah về hướng huyện Phú Thiện.

“Công an huyện cùng Hạt Kiểm lâm và UBND xã Kon Chiêng đã triệu tập, đấu tranh với một số đối tượng. Bước đầu xác định, người dân tại Phú Thiện lợi dụng ngày giáp Tết, nghĩ rằng lực lượng chức năng lơi lỏng nên tiến hành cưa gỗ về làm nhà ở. Rất may tổ tuần tra cộng đồng làng Klah đã kịp thời phát hiện nên vụ việc chưa gây thiệt hại lớn. Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo các đoàn thể tiến hành tuyên truyền, vận động người dân ở địa phương an tâm lao động sản xuất, hỗ trợ các lực lượng của huyện trong công tác đấu tranh, bảo vệ tài nguyên rừng”-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang nhấn mạnh.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Theo ghi nhận của P.V, hiện trường là khu vực rừng khộp với nhiều loại gỗ như: cà chít, căm xe, dầu… đường kính chỉ khoảng 15-20 cm, một số có đường kính khoảng 25 cm. Các cây gỗ sau khi bị cưa hạ được xẻ thành từng khúc có chiều dài khoảng 3 m rồi được khiêng ra xe công nông. Nhiều lóng gỗ bỏ lại tại hiện trường đã được lực lượng chức năng thu gom, vận chuyển về tạm giữ tại trụ sở UBND xã Kon Chiêng.

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện Mang Yang-cho hay: “Chúng tôi vẫn đang phối hợp với các đơn vị kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại để có phương án xử lý. Quan điểm là sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để không tái diễn. Các đối tượng cũng đã được lực lượng Công an xác định danh tính và triệu tập làm việc”.

Được biết, những người được xác định tại huyện Phú Thiện là chủ của các xe công nông bị tạm giữ trú tại các làng: Ter, Pten, Kter (xã Ia Sol), Kla, Đôn (thị trấn Phú Thiện), Klu Na (xã Ia Ake), Chrung (xã Ia Piar).

Trong khi đó, ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện thì cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện và Hạt Kiểm lâm huyện khẩn trương xác minh, làm việc với chính quyền địa phương và cộng đồng nơi có người tham gia cưa gỗ trái phép trên địa bàn huyện Mang Yang để gọi hỏi, răn đe và đề nghị tuân thủ quy định của pháp luật về phòng-chống dịch Covid-19. Ban đầu xác định, người dân tại địa phương đi cưa gỗ về làm nhà ở”.

