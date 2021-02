TP.HCM: Bắt nghi can 2 vụ án mạng khiến 3 ngưởi tử vong trong dịp Tết

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra hai vụ án mạng trên địa bàn thành phố Thủ Đức và Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến 3 người tử vong.



Công an phong tỏa nơi xảy ra vụ án.



Ngày 16/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra hai vụ án mạng trên địa bàn thành phố Thủ Đức và Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào ngày 12/2/2021 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu). Nghi can của cả hai vụ đã bị bắt giữ.



Cụ thể, vào sáng 12/2, người dân phát hiện hai người đàn ông tử vong trước căn nhà cấp 4 không số trên đường số 8, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức nên trình báo Công an.



Tới hiện trường, công an phát hiện một đối tượng trong căn nhà trên có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Người này là Phan Thanh Minh (33 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức), còn nạn nhân là Phan Tấn Hồng (45 tuổi) và Nguyễn Thanh Hưng (48 tuổi, cả hai cùng ngụ thành phố Thủ Đức).



Tại Cơ quan Công an, Minh khai nạn nhân Hồng là anh ruột mình. Bước đầu, Minh thừa nhận đã giết hại 2 nạn nhân do thiếu tỉnh táo sau khi sử dụng ma túy.



Cụ thể, tối 11/2 (đêm giao thừa), Minh ngồi nhậu cùng Hồng, Hưng và một người tên Nam trước căn nhà trên. Quá trình nhậu, Nam xảy ra mâu thuẫn với Minh và Hưng nên bỏ về trước.



Một lúc sau, Minh có ảo giác (do trước đó đã sử dụng ma túy) nên nhầm tưởng anh Hồng, anh Hưng là người có mâu thuẫn với mình. Bất ngờ, Minh tấn công vào vùng đầu của anh ruột và anh Hưng khiến 2 nạn nhân ngã gục. Sau đó Minh bỏ vào nhà ngủ tới sáng hôm sau, sự việc bị người dân phát hiện và Công an thành phố Thủ Đức bắt giữ Minh.



Một vụ án mạng khác cũng xảy ra vào ngày 12/2 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào tối 12/2, Nguyễn Hữu Lộc (49 tuổi, ngụ Quận 7) đi chúc Tết thì thấy trước nhà có một nhóm người đang chơi cờ bạc nên cùng tham gia.



Trong quá trình chơi, Lộc xảy ra mâu thuẫn với Ngô Thanh Cần (31 tuổi, ngụ Quận 7). Sau đó, Lộc gọi cho hai người cháu của mình là Nguyễn Hoàng (32 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cùng ngụ Quận 7) đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn.



Xô xát xảy ra khi 2 người cháu của Lộc tới. Cần chạy về nhà lấy một con dao ra chém Tuấn Anh nhưng người này dùng ghế đỡ được. Sau đó, Cần dùng dao quay sang chém Hoàng một nhát chí mạng vào sau gáy khiến nạn nhân ngã gục.



Gây án xong Cần bỏ chạy. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Hoàng đã tử vong, riêng Tuấn Anh bị thương ở tay không nguy hiểm đến tính mạng.



Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an Quận 7 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi được Công an vận động, Cần đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

