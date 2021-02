TP HCM: Nghi vấn tên cướp tử vong sau tai nạn xe, công an vào cuộc

Người dân tại hiện trường cho biết hai nam thanh niên đi trên một xe máy nghi là cướp giật túi xách của người đi đường từ địa điểm khác.





Ngày 20-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong và một người bị thương nặng xảy ra tối 19-2 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.



Một nguồn tin cho biết công an đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera vì nghi vấn người tử vong có tham gia cướp giật trước đó, dẫn đến tai nạn, tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn



Hồ sơ thể hiện tối 19-2, hai thanh niên đi xe máy lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý về Quốc lộ 1.



Khi đến khu vực điểm mở dải phân cách trước số 578 Lê Trong Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) thì va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái, lưu thông cùng chiều.



Cú va chạm mạnh khiến 2 thanh niên đi xe máy văng xuống đường, xe máy trượt dài ma sát với mặt đường khiến một người tử vong tại chỗ.



Sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù người đi chung xe bị nạn, nam thanh niên còn lại vội dựng xe lên tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Riêng người đàn ông đi xe máy bị hai thanh niên tông trọng thương nặng cũng được đưa đi cấp cứu.



Người dân tại hiện trường cho biết hai nam thanh niên đi trên một xe máy bị nghi là cướp giật túi xách của người đi đường từ địa điểm khác, khi bỏ chạy đến đây thì xảy ra tai nạn. Hiện trường còn vương vãi nhiều mảnh vỡ xe máy cùng một giỏ xách nữ.



Công an quận Tân Phú cho biết người tử vong ở quận 11 còn người đi cùng đang bỏ trốn và công an đang xác minh.

