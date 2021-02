Thấy mẹ bị hành hung, thanh niên 21 tuổi đánh chết cha dượng

Thấy mẹ ruột là bà Thông Thị C. bị cha dượng là Huỳnh Văn Ng. gây gổ, hành hung, lập tức Lê Thanh Hải cầm một đoạn gỗ đánh tới tấp khiến Ng. ngã gục và tử vong tại chỗ.



Ảnh minh họa.



Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Thanh Hải (sinh năm 2000, ngụ thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi giết người.



Trước đó, vào tối 15/2, sau khi đi chơi về nhà, thấy mẹ ruột là bà Thông Thị C. (sinh năm 1977, trú thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) bị cha dượng là Huỳnh Văn Ng. (sinh năm 1985, trú xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) gây gổ, hành hung, lập tức Hải cầm một đoạn gỗ đánh tới tấp khiến Ng. ngã gục và tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án, Hải đã bị Công an huyện Tánh Linh tạm giữ.



Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



Theo Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)