Thanh Hóa: Bắt nhóm côn đồ dùng dao kiếm chặt chém đào quất lúc nửa đêm

Mâu thuẫn khi mua đào, đêm xuống, Nguyễn Bá Long ở Thanh Hoá đã kéo "đàn em" đi 2 ôtô tới dùng kiếm, dao chặt phá toàn bộ cây cảnh gồm đào, quất... và nhiều tài sản của một hộ dân.



Ngày 10.2, tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ hình sự 11 tên côn đồ do Nguyễn Bá Long (SN 1991; ngụ xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".





Nguyễn Bá Long tại cơ quan công an. Ảnh: CATH



Trước đó, ngày 7.2 (tức tối 26 tháng Chạp), Công an huyện Triệu Sơn nhận được tin báo của Công an xã Hợp Tiến về việc có một nhóm côn đồ bịt mặt, đi trên 2 xe ôtô 5 chỗ che BKS đến trước nhà anh Trần Sỹ Hoạt (SN 1988; ngụ thôn 3, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) dùng dao, kiếm chặt phá toàn bộ cây cảnh đang bày bán gồm đào, quất và đập phá xe máy, tủ lạnh, TV nhà anh Hoạt.



Gây án xong, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại của nhà anh Hoạt là hơn 30 triệu đồng.



Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 11 tên côn đồ do Nguyễn Bá Long chủ mưu, cầm đầu.



Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm này khai do mâu thuẫn trong lúc mua bán đào, quất giữa Nguyễn Bá Long và anh Trần Sỹ Hoạt nên Long đã điều "đàn em" đi trên 2 ôtô loại xe 5 chỗ ngồi, che BKS, bịt mặt mang theo dao, kiếm, mã tấu, tuýp nước… đến nhà anh Hoạt chặt phá hết đào, quất đang bày bán trước cửa và đập phá nhiều tài sản trong nhà để trả thù.





Nhóm côn đồ và hung khí gây án. Ảnh: CATH



Khám xét nơi ở của Nguyễn Bá Long tại xã Đông Hòa, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ nhiều dao, kiếm, lê là công cụ để gây án và 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá.



Theo Công an huyện Triệu Sơn, Nguyễn Bá Long là kẻ côn đồ, hung hãn, chuyên bảo kê, chăn dắt gái mại dâm và các tiếp viên quán karaoke. Long thu nạp nhiều thanh niên hư hỏng làm "đàn em" và sẵn sàng mang dao, kiếm đi các nơi giải quyết mâu thuẫn.



Tối ngày 7.2, sau khi hỏi mua đào anh Hoạt không bán, Long đã chửi bới và xô xát với anh Hoạt. Sau đó, Long đã điều 10 "đàn em" đến nhà anh Hoạt để hủy hoại tài sản.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

