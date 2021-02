"Siêu trộm" thực hiện 33 vụ trộm khai mất 1 phút để bẻ khóa xe

Mỗi chiếc xe chỉ mất 1 phút để bẻ khoá, 2 đối tượng đã thực hiện 33 vụ trộm cắp xe máy với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.



Bắt băng nhóm bẻ khóa hàng loạt xe máy ở Đà Nẵng

2 đối tượng thực hiện vụ "siêu trộm": Khang (trái) và Trang (phải). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh



Như Lao Động thông tin, mới đây, Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phá thành công Chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp.



2 đối tượng là Nguyễn Quang Khang, 19 tuổi và Nguyễn Quý Trang, 17 tuổi, cùng ở huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội. Đáng chú ý Nguyễn Quang Khang là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 4.2020.



Tại Cơ quan Công an, đối tượng Khang khai nhận cả 2 đã phối hợp với nhau để thực hiện các vụ trộm trên địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang và TP.Hà Nội. Tài sản các đối tượng nhắm tới là những chiếc xe đắt tiền như SH, SH mode.



Nhóm đối tượng gồm có 2 người, 1 người đứng ngoài quan sát, người còn lại thực hiện hành vi trộm cắp. Cách thứ nhất là lấy tay công chọc vào ổ khoá để bẻ mất khoảng 1 phút rồi dắt xe phóng đi. Cách thứ 2 là đối với xe không cần chìa khoá thì đạp cổ rồi dắt lùi ra mang về.



Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, CA TX. Từ Sơn cho biết: "Nhóm đối tượng này có thủ đoạn rất tinh vi, thường che biển số xe, đeo khẩu trang, bịt mặt, bôi đất bịt kín biển số xe. Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn dùng chính những chiếc xe máy mới trộm cắp được để thực hiện các vụ trộm tiếp theo nhằm đối phó với cơ quan điều tra".



Hiện Công an thị xã Từ Sơn đã thu hồi 2 xe máy là tang vật các đối tượng sử dụng để trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan và thu hồi vật chứng.

Theo Phan Loan (LĐO)