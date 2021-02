Sập bẫy lừa mã OTP ngân hàng, nữ gia sư bị rút sạch tiền trong tài khoản

Hiếu chiếm đoạt Facebook người khác rồi đóng giả làm phụ huynh nộp tiền học phí, để lừa nữ gia sư bằng thủ đoạn yêu cầu điền thông tin tài khoản, mã OTP vào link giả mạo ngân hàng.



Không giao dịch, không nhận được mã OTP, tài khoản vẫn bị 'bốc hơi" 406 triệu đồng

Hiếu bị khởi tố, tạm giam - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Ngày 25.2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố bị can lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tiền của nữ gia sư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê cũng bắt tạm giam Lê Thanh Hiếu (28 tuổi, ngụ P.3, TX.Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản với chiêu lừa mã OTP ngân hàng.



Theo điều tra, tối 21.12.2020, Hiếu chiếm được tài khoản Facebook tên Thu Ho (Chu Thanh Thanh) và đóng giả người này để lừa đảo qua mạng.



Hiếu nhắn tin vào tài khoản Facebook Dieu Hang (Vật Lý Cô Hằng) của chị Lê Thị Diệu Hằng (29 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) đăng ký học kèm cho 3 học sinh lớp 11 với học phí 6 triệu đồng/tháng.



Hiếu đề nghị nữ gia sư này cung cấp số tài khoản rồi dùng phần mềm chỉnh sửa thể hiện một lệnh chuyển tiền giả của ngân hàng. Hiếu gửi kèm hình ảnh này trên một đường link do Hiếu tạo ra, yêu cầu chị Hằng điền thông tin tài khoản như mật khẩu, mã OTP… để nhận tiền. Nạn nhân tin tưởng đã điền vào đường link, Hiếu dùng thông tin này xâm nhập tài khoản và rút trộm gần 30 triệu đồng. Số tiền này Hiếu “rửa” bằng cách chuyển qua một tài khoản game để xóa dấu vết.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)