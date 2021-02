Pleiku: Bị yêu cầu dừng xe, "quái xế" tông vào xe Cảnh sát Giao thông

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang lập hồ sơ để xử lý trường hợp P.T.T. (SN 2006, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) vì đã có hành vi tông xe vào xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Giao thông.





Công an TP. Pleiku tạm giữ các phương tiện vi phạm trong đêm Giao thừa. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 11-2 (tức đêm 30 Tết), T. điều khiển xe máy BKS 81B1-135.90 lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn thuộc khu vực phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và có biểu hiện nẹt pô, càn quấy. Tổ tuần tra của Công an TP. Pleiku làm nhiệm vụ giữ trật tự đêm Giao thừa đã tiếp cận yêu cầu T. dừng xe. Tuy nhiên, T. không chấp hành mà lao xe vào xe mô tô chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Giao thông khiến 1 cán bộ bị thương ở vùng chân và chiếc xe mô tô chuyên dụng bị hư hỏng nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ việc, T. cùng phương tiện là chiếc xe máy độ chế pô được đưa về Công an phường Phù Đổng làm việc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, T. điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe.



Cũng theo Công an TP. Pleiku, trong đêm Giao thừa, đơn vị đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp người điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy, nẹt pô…

VĂN NGỌC