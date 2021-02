Phú Quốc: Chồng bị chém vì vợ hát karaoke ồn ào còn chửi chủ nhà

Bị chủ nhà trọ ở Phú Quốc nhắc nhở vì hát karaoke mở âm thanh lớn, chị Tâm lớn tiếng chửi lại và thách thức. Hậu quả, 2 bạn nhậu của chủ nhà chém chồng chị Tâm trọng thương.



Cãi nhau vì hát karaoke ồn ào, 1 người bị chém chết

2 bị can Tuấn và Định (từ phải qua)- ẢNH: BÁCH HỶ



Ngày 18.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố Lê Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Bình Giang, H.Hòn Đất (Kiên Giang) và Trần Hoàng Định (41 tuổi, ngụ P. Dương Đông, TP.Phú Quốc) về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Võ Quốc Tuân, bị Định và Tuấn chém gây tỷ lệ thương tích 62%,.



Theo hồ sơ công an, khoảng 18 giờ ngày 30.3.2020, anh N.T.P. (ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) cùng một số bạn tổ chức nhậu tại nhà của Định. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi cả nhóm đang nhậu thì vợ chồng anh Võ Quốc Tuân và chị Đỗ Thị Tâm (người thuê nhà trọ của anh P.) hát karaoke mở âm thanh rất lớn nên anh P. sang nhắc nhở và kêu mở âm thanh nhỏ lại. Sau đó, anh P. về nhà Định nhậu tiếp.



Lúc này, chị Tâm có những lời lẽ chửi bới, thách thức anh P. Chứng kiến anh P. bị người đàn bà ở trọ chửi bới, Định bực tức nên gọi điện cho Tuấn đến để “dạy dỗ” vợ chồng này.



Khi Tuấn đến, Định và Tuấn cầm dao sang phòng trọ vợ chồng anh Tuân hỏi chuyện. Bị anh Tuân phản ứng, cả 2 dùng dao chém vào tay và bụng anh Tuân lòi ruột ra ngoài. Gây án xong, Tuấn bỏ về nhà, Định tiếp tục nhậu với nhóm bạn. Anh Tuân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.



Hôm sau, Tuấn và Định bỏ trốn khỏi địa phương. Đến cuối tháng 11.2020, cả 2 lần lượt sa lưới và bị Công an TP.Phú Quốc bắt tạm giam cho đến nay.



Theo BÁCH HỶ (TNO)