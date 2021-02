Nữ giám đốc dọa tung clip nhạy cảm, tống tiền nữ hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lan (Hải Dương) liên tục nhắn tin, đe doạ bà T. sẽ đưa hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội, rồi tống tiền, bắt nạn nhân phải đưa 200 triệu đồng.





Ngày 5.2, Viện KSND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thông tin đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí về tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Thông tin được đưa trên trang web của Viện KSND tỉnh Hải Dương cùng ngày.



Theo nội dung vụ án, từ ngày 11-23.1, Nguyễn Thị Lan liên tục nhắn tin qua Zalo đe dọa bà Đ.K.T (Hiệu trưởng một Trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Dương) để tống tiền.



Lan doạ đưa hình ảnh, clip nhạy cảm của bà T. lên mạng xã hội nếu không giao số tiền 200 triệu đồng.



Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nên theo thỏa thuận trước đó, ngày 23.1, bà T. đã đưa cho L. 180 triệu đồng tại phòng làm việc của mình tại trường.



Đúng thời điểm đó, Công an đã ập vào bắt quả tang hành vi phạm tội của Lan. Cảnh sát thu giữ 180 triệu đồng - số tiền Lan nhận từ bà T. trước đó, để trong chiếc túi màu đỏ.



Ngày 31.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan về tội: "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.



Ngày 1.2, Viện Kiểm sát thành phố Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lan.



Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.



Khoản 2, Điều 170 Bộ Luật hình sự 2015 quy định:



Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:



a) Có tổ chức;



b) Có tính chất chuyên nghiệp;



c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;



d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;



đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;



e) Tái phạm nguy hiểm.



