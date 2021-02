Nghi phạm sát hại vợ ở Sơn La đã bị bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn

Nghi phạm sát hại vợ trong đêm ở Sơn La đã bị bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn trong khu rừng cách hiện trường gây án khoảng 1km.



Công an thông tin vụ chồng sát hại vợ trong ngày mùng 5 Tết

Nghi phạm hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu. Ảnh Công an cung cấp



Trưa ngày 20.2, Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Cà Văn Biển, nghi phạm sát hại vợ ở bản Song, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu rừng cách hiện trường gây án khoảng 1km.



Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 22h45’ ngày 19.2, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin báo của người dân về vụ giết người ở bản Song, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.



Qua điều tra, xác minh nạn nhân được xác định là chị L.T.K. (SN 1995, ở bản Song, xã Chiềng La). Nghi phạm gây án được xác định là Cà Văn Biển – chồng của nạn nhân.



Tuy nhiên, sau khi gây án nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường. Ngay lập tức lực lượng chức năng tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, truy bắt nghi phạm.



Sau hơn 12 giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Cà Văn Biển tại khu rừng cách hiện trường vụ án khoảng 1km. Khi bị bắt, đối tượng Biển có vết thương trên người do có ý định tự tử.



Hiện đối tượng Biển đã được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cấp cứu.



Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

