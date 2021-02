Mổ heo mời họ hàng vì tưởng "rể quý", hóa ra gã lừa đảo

Thấy Trần Quốc Thái mặc nguyên cả bộ cảnh phục công an về ra mắt "bố mẹ vợ" tương lai, cả nhà vui mừng tưởng con gái tìm được "rể quý" liền mổ heo mời họ hàng đến chung vui. Ai ngờ, Thái là kẻ chuyên lừa đảo, lừa tình các cô gái.





Ngày 18-2, tin từ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, bắt giữ Trần Quốc Thái (SN 1992, ngụ xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP HCM) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Trần Quốc Thái tại cơ quan công an



Theo Công an huyện Thường Xuân, ngày 6-2, cơ quan này nhận được tin báo của gia đình bà T.T.P. (ngụ xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) tố cáo Trần Quốc Thái, "con rể" tương lai, có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản".



Theo trình báo, gia đình bà P. có con gái là N.T.L. (SN 1989), hiện làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, đã quen biết và yêu Trần Quốc Thái. Cả hai xác định đến với nhau và Thái đã về quê người yêu để ra mắt "bố mẹ vợ".



Trong quá trình quen biết nhau, Trần Quốc Thái giới thiệu đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) với cấp hàm thượng úy, chức vụ Phó đội trưởng. Mỗi khi gặp chị L., Thái đều mặc nguyên cả bộ cảnh phục thượng úy nên nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của chị L..



Cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thái về nhà "bố mẹ vợ" tương lai (vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục) khiến gia đình rất vui mừng vì con gái tìm được "rể quý" nên mổ heo mời họ hàng thân thích đến chung vui.



Tuy nhiên, tới sáng hôm sau, khi cả nhà đã đi vắng, Thái liền lấy trộm 35 triệu đồng của bà P. để trên thùng gỗ đựng lúa, sau đó xuống TP Thanh Hóa thuê phòng ăn, nghỉ. Khi phát hiện nhà bị mất tiền và "con rể tương lai" không có nhà, bà P. gọi điện tra hỏi thì Thái nhận lấy để xử lý công việc quan trọng, khi về sẽ trả gấp đôi.





Hình ảnh Trần Quốc Thái mặc nguyên cả bộ quần áo công an đi lừa đảo và bị Công an huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ năm 2013





Ngày 6-2, Thái mua rất nhiều quà cáp và 2 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng (vàng giả) tặng bà P. và gia đình nhà "vợ tương lai" để tạo lòng tin nhằm hỏi mượn số tiền 200 triệu đồng của con trai bà P. (lao động bên nước ngoài) vừa gửi về để xử lý công việc và hứa sau khi xong việc sẽ mua tặng mỗi người trong gia đình 1 chiếc xe máy, xây lại căn nhà khoảng 4 tỉ đồng cho gia đình. Nghi ngờ chàng "rể hờ" nên bà P. đã trình báo lên cơ quan công an để làm rõ.



Khi bị bắt, tại cơ quan công an, Thái khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên đã lên mạng xã hội để tìm kiếm và làm quen với những cô gái nhẹ dạ, cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn giả danh công an, thanh niên này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước.



Ngoài ra, tài liệu của cơ quan công an còn thể hiện, trước đây Thái đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều phụ nữ và người thân của họ ở TP HCM, Long An, Bình Dương, Đắk Lắk... Năm 2013, Thái đã bị TAND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 6 năm, 6 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.



