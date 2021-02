Mang Yang: Liên tiếp phát hiện 3 vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu

(GLO)- Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra làm rõ 3 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vừa phát hiện tại xã Kon Chiêng.





Rừng tại xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) đang bị xâm hại. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 18-2, Công an huyện phát hiện tại khu vực bìa rừng khoảnh 1, tiểu khu 568, thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Chiêng quản lý có 13 lóng gỗ sơn huyết và 4 tấm ván gỗ dẻ với tổng khối lượng 4,19 m3.



Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 17-2, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phát hiện xe ô tô BKS 81C-123.47 (chưa xác định được người điều khiển) lưu thông hướng làng Tar (xã Kon Chiêng) đi xã Kon Thụp có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà bỏ trốn để lại chiếc xe với 15 lóng gỗ SP5 có khối lượng hơn 1,6 m3.



Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện đối tượng Nghen (SN 1977, trú tại xã Kon Chiêng) điều khiển xe độ chế lưu thông hướng làng Đak Ó đi làng Gil, xã Kon Chiêng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 34 khúc gỗ dầu với khối lượng 2 m3 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.



VĂN NGỌC