Mang tiền giả đi mua vé số

Diện tại cơ quan điều tra.



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Diện (41 tuổi, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.



Theo kết quả điều tra, sáng 4/1, Diện chạy xe máy trên quốc lộ 54 đến xã Đông Thành (thị xã Bình Minh). Diện dừng xe mua 5 tờ vé số từ anh Trần Văn Rọng. Diện lấy tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trả và nhận lại tiền thừa.



Anh Rọng phát hiện tờ tiền vừa nhận là giả nên tri hô. Diện lên xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi bắt, báo cơ quan Công an. Công an thị xã Bình Minh đã thu giữ 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.



Kết quả giám định tất cả 8 tờ tiền nêu trên đều là tiền giả.



Theo Thanh Thảo – Hoàng Thân (cand)