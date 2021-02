Liều lĩnh ôm 2 balo đầy ắp ma túy được chuyển từ miền Trung vào Đồng Nai

Bước đầu xác định, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy có số lượng rất lớn, đưa ma túy từ miền Trung vào các tỉnh phía Nam.





Ngày 23-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Long (26 tuổi) và Nguyễn Văn An (30 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.





Khối lượng ma túy lớn bị thu giữ



Trước đó, trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ vào một khách sạn tại thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất -tỉnh Đồng Nai), bắt quả tang Long đang vận chuyển 2 balô chứa 20 gói ma túy tổng hợp dạng đá, tổng trọng lượng 20kg.



Công an cũng thu giữ một điện thoại, một xe máy là phương tiện Long sử dụng để vận chuyển số ma túy trên. Qua đấu tranh, Long khai được An nhờ nhận hộ ma túy rồi mang về giao lại cho đối tượng này tại một căn nhà ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, Long chưa kịp giao hàng cho An thì bị công an bắt giữ.



Một trong những kẻ thuộc đường dây ma túy khủng bị bắt



Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp An. Làm việc với công an, An thừa nhận đã điện thoại và gửi định vị nhờ Long liên lạc với một thanh niên (chưa rõ lai lịch) nhận 2 balô chứa ma túy mang về cho mình.



