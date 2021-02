Lào Cai: Giết "vợ hờ" rồi để lại thư "yêu vợ"

Công an Thành phố Lào Cai vừa tạm giữ một người đàn ông để điều tra về hành vi giết người.





Sáng 29.1, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tạm giữ Nguyễn Trọng Đại (31 tuổi, ở thôn Hạ Trường, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi giết người.



Theo đó, Cảnh sát xác định ngày 23.1, tại phòng trọ trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Đại đã ra tay sát hại chị Tẩn Sử Mẩy (31 tuổi, ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).



Tại cơ quan điều tra Đại đã thú nhận hành vi giết người của mình.



Trước đó, năm 2019, Nguyễn Trọng Đại quen biết nạn nhân Mẩy khi làm công nhân tại Quảng Ninh.



Hai người nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trong thời điểm này, Mẩy nói dối với Đại rằng cô có một đời chồng và hai người con nhưng chồng đã không may qua đời.



Vì vậy, đối tượng Đại không hề hay biết nạn nhân đang có gia đình.



Đối tượng Nguyễn Trọng Đại khai nhận bản thân đã giết người tình.



Trong thời gian chung sống với nhau, Mẩy có thai với Đại nên đã về Lào Cai để chờ sinh nở. Ngày 9.10, Đại lên Lào Cai để chăm sóc Mẩy và con gái.



Tuy nhiên, trong quãng thời gian sống chung, Mẩy thường xuyên lấy lí do đi làm xa để không có mặt ở nhà.



Sau một khoảng thời gian chung sống, Đại muốn đưa Mẩy và con về quê tại Thanh Hà, Hải Dương để tiện nhờ ông bà cùng chăm sóc.



Tuy nhiên, trong lúc bàn bạc, hai bên đã xảy ra cãi vã. Chính lúc này, Đại ra tay sát hại Mẩy ngay tại phòng trọ rồi viết một lá thư để lại, sau đó bế con gái về quê gửi ông bà nuôi dưỡng.



Trong thư, đối tượng Đại gửi lời xin lỗi tới nạn nhân cùng lời nhắn: "Chồng sẽ đến với vợ nhanh thôi. Chờ chồng vợ nhé! Yêu vợ!"



Sau khi trốn 2 ngày, Đại trở về nhà và trình bày vụ việc với bố mẹ đẻ.



16h ngày 27.1, đối tượng Đại đã tới Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương thú nhận hành vi giết người.



Sau khi tiếp nhận, CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã báo cáo lãnh đạo cấp trên và thông báo đến CSĐT Công an TP Lào Cai phối hợp xác minh.



Sáng 28.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trọng Đại cho cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai.





https://laodong.vn/phap-luat/lao-cai-giet-vo-ho-roi-de-lai-thu-yeu-vo-876145.ldo

Theo Văn Đức - Thảo Anh (LĐO)