Khởi tố tên cướp gây án tại cây xăng chiều 30 Tết Tân Sửu

Đoàn Quốc Dũng (30 tuổi, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) giả vờ đến cửa hàng xăng dầu mua bảo hiểm rồi đánh vào đầu nhân viên, cướp tài sản...



Tên cướp Đoàn Quốc Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.



Ngày 15.2, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và tạm giam Đoàn Quốc Dũng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.



Theo cảnh sát, chiều 11.2 (tức 30 Tết Tân Sửu), nhân viên tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc trình báo bị tên cướp khống chế, cướp số tiền khoảng 4,5 triệu đồng.



Lực lượng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc truy tìm. Sau hơn 1 tiếng, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây án là Dũng - khi đối tượng đang lẩn trốn trên đồi thuộc khu vực thôn Còn Khoang (xã Hồng Phong).



Dũng khai, do không có tiền trả nợ, sáng cùng ngày đi xe máy đến cửa hàng xăng dầu trên vờ mua bảo hiểm xe máy. Lợi dụng sơ hở, Dũng đánh vào gáy nhân viên cửa hàng và cướp hơn 4,5 triệu đồng.



Dũng bỏ chạy lên rừng thôn Còn Khoang lẩn trốn khi bị người dân truy đuổi.



Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ cướp và 1 súng tự chế.

Theo MAI HƯỜNG (LĐO)