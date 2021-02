"Khắc tinh" của tội phạm hình sự

(GLO)- Với những thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá 5 chuyên án, bắt, khởi tố 39 đối tượng, xử lý hành chính 16 đối tượng; triệt phá 2 đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị điều tra, truy xét, làm rõ 37/37 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ, xử lý 68 đối tượng, trong đó, điều tra làm rõ 23/23 vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; điều tra 81 vụ với 186 bị can, kết luận điều tra, đề nghị truy tố 53 vụ với 125 bị can; kết luận 54/60 tin báo, tố giác tội phạm…

Những con số ấn tượng đó thể hiện quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng và nghiệp vụ sắc bén của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc đấu tranh với tội phạm hình sự trên địa bàn.

Thượng tá Trần Trọng Sơn (thứ 2 từ phải sang)-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. Ảnh: Hữu Trường

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-cho biết: “Thời gian gần đây, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội diễn biến khá phức tạp, trong đó có khoảng 70% do nguyên nhân bột phát. Các vụ án thường xảy ra trong đêm khuya, ít hoặc không có nhân chứng, hành vi gây án của đối tượng manh động, liều lĩnh, thậm chí sử dụng đến vũ khí quân dụng gây khó khăn trong việc truy tìm đối tượng, công cụ, vũ khí, phương tiện gây án… Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sớm tìm ra hung thủ”

Năm 2020, ngoài cờ thi đua của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự còn được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Ngoài ra, có 7 lượt tập thể và 22 lượt cá nhân trong đơn vị được các cấp khen thưởng.

Thực tiễn cho thấy, nếu vụ án giết người xảy ra càng lâu thì công tác điều tra phá án càng khó khăn. Do đó, để điều tra hung thủ, ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự huy động tối đa điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét, làm rõ trong thời gian ngắn.

Điển hình vào ngày 21-11-2020, người dân làng Dur (xã Glar, huyện Đak Đoa) rất hoang mang trước cái chết của ông Trương Bá Sơn (SN 1970, chủ quán tạp hóa trong làng). Sau gần 2 ngày tích cực vào cuộc, tối 23-11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Đak Đoa đã điều tra làm rõ hung thủ, trấn an dư luận.

Trong vụ án mạng này, tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát Hình sự thu được con dao bầu có dính máu nghi là hung khí gây án, ngoài ra không thu được dấu vết gì của hung thủ. Qua trích xuất camera của gia đình nạn nhân thì phát hiện 1 đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, hình ảnh mờ, rất khó nhận dạng.

Các điều tra viên cũng gặp không ít khó khăn khi xác định mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân vì ông Sơn làm nghề buôn bán, tiếp xúc, quen biết nhiều người trong làng. Thế nhưng, với quyết tâm làm rõ thủ phạm, các điều tra viên đã tích cực điều tra, xác định được đối tượng gây án là Lưu Tấn Thành (SN 1964, cùng trú tại làng Dur).

Bên cạnh đó, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh nổi lên loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số vụ và thiệt hại tài sản gia tăng. Theo thống kê, năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 48 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng tài sản bị tố cáo chiếm đoạt là 56,62 tỷ đồng. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 33 vụ với 32 đối tượng, trong đó có 11 vụ/14 bị can phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng (tài sản bị chiếm đoạt trên 500 triệu đồng).

Thượng tá Trần Trọng Sơn thông tin: “Thủ đoạn của các đối tượng là đưa thông tin gian dối để vay mượn tiền đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt hoặc sử dụng công nghệ cao đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng thông tin cá nhân để lừa đảo, tống tiền… Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập các chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này; phối hợp truy vết, phong tỏa số tiền 1,4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản trả cho người bị hại; thu giữ nhiều tang vật, công cụ gây án. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân và phát hành các thông báo về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để người dân biết, cảnh giác”.