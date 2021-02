Kẻ đánh chết 2 người đàn ông mùng 1 Tết ở TP Thủ Đức khai gì?

Phan Thanh Minh khai lý do đánh chết 2 người đàn ông tại căn nhà không số ở TP Thủ Đức là do ngáo đá. Một trong hai nạn nhân là anh ruột Minh.

Ngày 16-2, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã bàn giao nghi can Phan Thanh Minh (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng hồ sơ điều tra bước đầu cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.



Tại cơ quan điều tra, Minh khai khoảng 23 giờ ngày 11-2 (tối giao thừa) có sử dụng ma túy đá. Sau đó, Minh đến căn nhà không số trên đường số 8, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, TP Thủ Đức để ăn nhậu.



Tại đây, có ông Phan Tấn Hồng (45 tuổi, anh ruột Minh), ông Nguyễn Thanh Hưng (48 tuổi, cùng ngụ ở TP Thủ Đức) và một người đàn ông tên Nam.





Trong lúc ăn nhậu, mọi người xảy ra mâu thuẫn nên Nam bỏ về trước.



Do nhậu xỉn và sử dụng ma túy đá nên Minh nhầm tưởng 2 ông Hồng và Hưng là nhóm người từng mâu thuẫn với mình nên xông vào đánh túi bụi. Ông Hồng và ông Hưng bỏ chạy ra đường thì tiếp tục bị Minh đuổi đánh.



Minh còn lấy 1 cục đất gói vào áo khoác rồi đánh nhiều lần vào đầu hai ông Hồng và Hưng khiến 2 người này bất tỉnh. Đánh người xong, Minh vào nhà ngủ.



Đến 8 giờ sáng 12-2 (mùng 1 Tết), người dân phát hiện 2 người đàn ông chết tại căn nhà không số trên nên gọi điện trình báo Công an TP Thủ Đức.



Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an xác định 2 nạn nhân bị đánh tử vong với nhiều vết thương khắp người.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức đã xác định và bắt giữ Phan Thanh Minh để phục vụ điều tra.



