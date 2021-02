Kbang: Khởi tố 4 lâm tặc đốn hạ gần 50 m3 gỗ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Quyết (SN 1999, trú tại xã Lơ Ku, huyện Kbang), Võ Duy Pháp (SN 1995, trú tại xã Đông, huyện Kbang), Nguyễn Văn Đức (SN 1990) và Lê Quang Sáu (SN 1995, cùng trú tại thị trấn Kbang) về hành vi vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.



Các đối tượng Sáu, Đức, Quyết, Pháp (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang tiếp nhận hồ sơ vụ án do Hạt Kiểm lâm huyện Kbang khởi tố liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 137 và 138 lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý thuộc địa giới hành chính xã Lơ Ku, huyện Kbang. Theo hồ sơ vụ án, một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi đốn hạ 17 cây mít nài, 3 cây SP5, 1 cây mít chay thuộc nhóm V và VI với tổng khối lượng 49,315 m3.



Sau khi tiếp nhận vụ án và căn cứ vào tài liệu trinh sát, Công an huyện Kbang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, đơn vị đã tiến hành bắt giữ Quyết, Pháp, Đức, Sáu để điều tra. Bước đầu 4 đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Khám xét nhà nhóm lâm tặc này, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phá rừng.



VĂN NGỌC