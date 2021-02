Hai người đàn ông môi giới bán thận giá 1,1 tỉ đồng

Trần Xuân Hiệp (30 tuổi) và Nguyễn Duy Phương (33 tuổi) cùng ở quận Đống Đa, Hà Nội sau lần đi bán thận, đã đứng ra môi giới, hưởng lợi hàng trăm triệu.



Bắt nhóm đối tượng mua bán thận thu trăm triệu đồng mỗi lần

Bắt một thanh niên ăn chặn tiền môi giới bán thận

Hai đối tượng môi giới bán thận bị Công an tạm giữ. Ảnh: CACC.



Ngày 17.2, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Duy Phương để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Ba Đình đã phát hiện ổ nhóm hoạt động mua bán thận trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.



Ngày 2.2, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Duy Phương.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do từng đi bán thận nên các đối tượng biết thủ tục và quy trình mua bán thận.



Hiệp và Phương đã lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận với giá 230 triệu đồng một quả. Sau khi thỏa thuận, các đối tượng vào bệnh viện để tìm người mua thận.



Ngày 1.2, các đối tượng đã làm thủ tục mua bán thận cho 2 ca. Hai đối tượng thu của mỗi người mua là 1,1 tỉ đồng, trừ các chi phí đóng viện phí, phí xét nghiệm, nuôi ăn ở, tiền cho người bán…



Mỗi trường hợp hai đối tượng thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Đấu tranh khai thác, Hiệp và Phương khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán thận.



Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan công an phát hiện thêm 4 trường hợp đang được nuôi và làm thủ tục đợi chờ người mua thận.



Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/hai-nguoi-dan-ong-moi-gioi-ban-than-gia-11-ti-dong-881063.ldo



Theo VIỆT DŨNG (LĐO)