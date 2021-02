Gia Lai: Truy bắt đối tượng tông chết người rồi bỏ trốn

(GLO)- Sáng 19-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Huy Thương (SN 1986, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.





Chiếc xe mà Thương điều khiển gây tai nạn hiện đang bị tạm giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Thương là thợ sửa xe tại một gara ô tô trên địa bàn. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13-2, Thương lấy chiếc xe ô tô BKS 81A-109.85 của khách đến sửa tại gara rồi điều khiển trên đường theo hướng đường Trường Chinh-Phù Đổng. Khi chạy đến trước số nhà 999 Trường Chinh thuộc tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku thì tông vào xe máy BKS 81C1-080.90 do ông V.V.H. (SN 1968, trú tại xã Diên Phú, TP. Pleiku) điều khiển cùng chiều phía trước.



Sau cú va chạm, Thương điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông H. bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì tử vong. Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an TP. Pleiku khẩn trương xác minh và truy bắt đối tượng Thương.



VĂN NGỌC