Gia Lai: Phát hiện, xử lý 29 trường hợp đốt pháo nổ trái phép

(GLO)- Từ ngày 10-2 đến 11 giờ ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp đến 11 giờ mùng 5 Tết), lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 29 trường hợp đốt pháo nổ trái phép.





Ảnh minh họa: Internet

Theo Báo cáo số 23/BC-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về tình hình trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021 (từ ngày 10-2 đến 11 giờ ngày 16-2, tức 29 tháng Chạp đến 11 giờ mùng 5 Tết), các ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn trước và trong Tết cơ bản ổn định.

Đặc biệt, cùng với công tác kiểm tra, lập biên bản 563 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ (có 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 29 trường hợp đốt pháo nổ trái phép (có 4 trường hợp nhập viện do pháo nổ). Trong đó, TP. Pleiku 13 vụ, huyện Đak Đoa 8 vụ, huyện Phú Thiện 7 vụ, thị xã An Khê 1 vụ.

HÀ SỰ