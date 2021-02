Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

(GLO)- Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 2 đối tượng Nguyễn Đức Bình (SN 1983, trú tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) và Lê Tố (SN 1993, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

2 đối tượng Bình (trái) và Tố đã bị khởi tố. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Bước đầu điều tra xác định, ngày 29-7-2020, Bình và vợ xảy ra cãi nhau, xô xát. Trong lúc bực tức, Bình đã mang 1 khẩu súng ra hù dọa đòi bắn vợ nhưng được mọi người can ngăn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ đã vào cuộc xác minh thì phát hiện khẩu súng của Bình có tính năng tương tự vũ khí quân dụng nên đã chuyển hồ sơ đến Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền.

Qua đấu tranh, Bình khai nhận đã mua khẩu súng trên cùng 2 viên đạn của Tố. Thời điểm này, Tố đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông bắt giữ vì liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Làm việc với Cơ quan Điều tra, Tố khai nhận đã lên mạng học cách chế tạo súng và mua nhiều linh kiện khác nhau về để chế tạo 2 khẩu súng quân dụng. Trong đó có 1 khẩu đã giao cho Bình, còn 1 khẩu chưa hoàn thiện thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, cả 2 đối tượng trên đều đã có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

VĂN NGỌC