Gia Lai: Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch Covid-19, một cá nhân bị xử phạt 10 triệu đồng

(GLO)- Ngày 4-2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông Đ.H.M.T. (SN 1994, trú tại 116 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.



Gia Lai: Xử phạt 1 cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật

Bị phạt 10 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật

Ông T. đã bị phạt 10 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật. Ảnh: Văn Ngọc



Trước đó, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 4-2-2021, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “TY” đăng thông tin nội dung “Xe Đức Đạt Tài Xế Ayunpa Bị Covid Rồi Nha, Anh Em Cẩn Thận…!” lên nhóm 81gialai. Khoảng 30 phút sau thì bài viết nêu trên bị xóa.



Nắm bắt được thông tin trên, ngay chiều 4-2, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định lập đoàn thanh tra tiến hành làm việc với ông Đ.H.M.T để kiểm tra, xác minh về các nội dung thông tin trên mạng xã hội. Tham gia buổi làm việc còn có đại diện Phòng PA03 (Công an tỉnh).

Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 4-2, sau khi nhậu, do say không làm chủ được bản thân nên đã sử dụng tài khoản Facebook “TY” để đăng thông tin như đã nói lên tài khoản “TY” và lên nhóm 81gialai. Sau đó, do có bạn gọi nói xóa nên ông này mới xóa. Ông T. thừa nhận nội dung này không có thật. Ông cũng biết việc thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.



LÊ HÀ