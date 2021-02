F1 tự ý rời nhà đi dạy lái xe ô tô bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Mặc dù đang là F1 cần phải cách ly tại nhà, nhưng một thanh niên ở Quảng Ninh vẫn cố tình ra ngoài, dạy 2 người khác lái xe.



N.K.T làm việc tại cơ quan công an - Ảnh N.H



Ngày 21.2, thông tin từ Công an TX.Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh N.K.T. (25 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ, TX.Đông Triều) do anh này vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 20.2, trong quá tuần tra kiểm soát, Công an xã Nguyễn Huệ đã phát hiện 3 đối tượng, gồm hai nam thanh niên và một phụ nữ đi trên xe ô tô chạy vào khu vực bãi đất trống, có dấu hiệu nghi vấn.



Tiến hành kiểm tra hành chính 3 người nói trên, lực lượng chức năng phát hiện anh N.K.T là trường hợp F1 đang phải thực hiện cách ly tại nhà và không được phép ra ngoài.



Làm việc tại trụ sở công an, anh N.K.T khai nhận, được chị gái nhờ hướng dẫn tập lái ô tô. Dù biết mình không được phép ra khỏi nhà do đang thực hiện cách ly y tế tại gia đình nhưng T. nghĩ trời tối không ai nhìn thấy nên nhận lời.



Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 18 giờ ngày 20.2, Quảng Ninh không ghi nhận ca mắc mới, đã xét nghiệm Covid-19 cho 140.776 lượt người trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xét nghiệm ổ dịch cho 53.870 lượt người, kết quả, có 60 mẫu dương tính; 53.810 mẫu âm tính; xét nghiệm dịch vụ hơn 13.000 mẫu, không có ca dương tính.

Theo LÃ NGHĨA HIẾU (TNO)