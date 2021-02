Đã bắt được nghi phạm sát hại 2 người đàn ông ở TP.Thủ Đức sáng mùng 1 Tết

Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 2 người đàn ông ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) vào sáng ngày mùng 1 Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 14/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), Công an TP.Thủ Đức cho biết, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 2 người đàn ông ở khu vực vào sáng ngày mùng 1 Tết.

Công an phong toả hiện trường.

Bước đầu, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ trước. Do vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng nên công an chưa công bố danh tính của nghi phạm.

Như báo Dân Việt đã thông tin, sáng 12/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), một số người dân đi ngang qua căn nhà ở đường số 8, KP.Phước Hiệp, phường Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) nhìn thấy 2 người đàn ông nằm bất động trong căn nhà cấp 4 tại đây.

Do nghi vấn nên người dân đi vào kiểm tra thì phát hiện cả 2 đã tử vong với nhiều thương tích trên người. Sự việc sau đó được báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm, công an nhận định cả 2 nạn nhân bị sát hại.

Theo A.T (Dân Việt)