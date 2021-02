Công an TP HCM kêu gọi vợ chồng đối tượng Lê Phong Vũ ra trình diện

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu đương sự Lê Phong Vũ và Lưu Thanh Hà đến Đội 8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.



Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do vợ chồng Lê Phong Vũ (SN 1979) và Lưu Thanh Hà (SN 1987, cùng ngụ Tổ 7A, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) thực hiện.



Vợ chồng Lưu Thanh Hà và Lê Phong Vũ



Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu đương sự Lê Phong Vũ và Lưu Thanh Hà đến Đội 8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, gặp điều tra viên Võ Văn Nghiêm để làm rõ vụ việc.



Ngoài ra, ai phát hiện Lê Phong Vũ và Lưu Thanh Hà ở đâu, vui lòng báo qua số điện thoại: 069-3187244 để tiếp nhận xử lý.



Công an TP HCM cho biết vợ chồng Lê Thanh Vũ và Lưu Thanh Hà đã lừa đảo nhiều người bằng thủ đoạn dùng một thửa đất đã ký hợp đồng bán cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản. Sau khi lừa đảo tiền của nhiều người, vợ chồng Lê Phong Vũ đã bỏ đi đâu không rõ, hiện không có mặt ở địa phương.

