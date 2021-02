Công an Pleiku mạnh tay với "ma men" trên đường

(GLO)- Trước tình trạng một số người dân không chấp hành quy định “Đã uống rượu bia không lái xe”, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn, đồng thời lồng ghép các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

Xử lý quyết liệt

Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tại một số hàng quán trên địa bàn TP. Pleiku vẫn tập trung đông người. Theo quan sát của P.V, nhiều quán xá, nhà hàng mở cửa tất cả các ngày nghỉ Tết. Đáng chú ý, việc đeo khẩu trang gần như không được thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước tình hình đó, tối 16-2, Công an TP. Pleiku đồng loạt ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Theo Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku), lực lượng Công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn theo 3 phương thức: lập chốt kiểm tra công khai trên các tuyến đường trọng điểm, có đủ điều kiện về hạ tầng giao thông để đảm bảo an toàn; tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến đường, nếu phát hiện trường hợp khả nghi sẽ tiến hành kiểm tra; kiểm tra trực tiếp tại các vị trí đèn tín hiệu ở ngã ba, ngã tư với những người có biểu hiện đã uống rượu, bia vẫn lái xe.

Để đảm bảo lực lượng tham gia các tổ công tác, Công an TP. Pleiku huy động nhiều lực lượng như: Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Kỹ thuật Hình sự và Công an các xã, phường cùng bảo vệ tổ dân phố. Các chốt kiểm tra nồng độ cồn công khai sẽ duy trì khoảng trên 30 cán bộ, chiến sĩ ở nhiều vị trí khác nhau để tránh trường hợp chủ phương tiện không chấp hành, quay đầu xe bỏ chạy.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn được trang bị quần áo bảo hộ y tế. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự được trang bị quần áo bảo hộ y tế. Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, tiếp xúc trực tiếp với người kiểm tra và người làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm mặc quần áo bảo hộ nhằm bảo vệ an toàn phòng dịch. Các tổ công tác cũng được trang bị đầy đủ ống thổi kiểm tra nồng độ cồn và cán bộ, chiến sĩ sẽ trực tiếp mở bao bì chứa ống thổi để người dân giám sát, tin tưởng chấp hành quy định 1 trường hợp chỉ sử dụng 1 ống thổi.

“Hiện nay, khi dừng trường hợp nào kiểm tra, chúng tôi phải sàng lọc ban đầu xem người đó ở đâu, từ đâu đến, nếu có dấu hiệu nghi vấn sẽ mời về trung tâm y tế để khai báo”-Trung tá Sơn thông tin.

Nhiều người dân chủ quan

Theo ghi nhận của P.V vào tối 16-2, Công an TP. Pleiku tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 4 điểm: đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Lương Bằng, đường Wừu và khu vực bờ kè suối Hội Phú. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đa phần đều chủ quan vì cho rằng sẽ không bị xử phạt trong dịp Tết.

Anh H.Đ.M. (SN 1982, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) khi bị kiểm tra phát hiện nồng độ cồn ở mức 0,695 mg/ml khí thở thì cho rằng: “Ngày Tết mà ai chẳng uống đôi ly chứ phạt thế này thì làm khó quá. Tôi cũng biết uống rượu bia mà còn lái xe là sai nhưng không nghĩ Tết nhất lại bị phạt, tôi chỉ đi xe máy có 1 đoạn hơn 1 km thôi”.

Nhiều người dân chủ quan cho rằng sẽ không bị xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Chỉ riêng trong tối 16-2, các tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra 570 phương tiện, phát hiện 34 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với 4 xe ô tô và 30 xe máy, ra quyết định xử phạt 207,5 triệu đồng.

Anh T.Q.N. (SN 1986, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) điều khiển xe ô tô bị phát hiện có nồng độ cồn ở mức 0,851 mg/ml khí thở giãi bày: “Tôi đi chúc Tết ở nhà người quen rồi anh em níu kéo nên cũng uống hơi quá. Vì đi một mình nên tôi đành cầm lái, không ngờ bị kiểm tra, giờ phải nộp phạt hàng chục triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn với tôi nên từ sau tôi không bao giờ dám lái xe khi đã uống rượu bia”.

Trung tá Hồ Thanh Sơn cho biết: “Ngoài kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Công an tập trung nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, nếu trường hợp nào không nghiêm chỉnh chấp hành sẽ tiến hành xử phạt”.

LÊ VĂN NGỌC