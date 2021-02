Công an huyện Kông Chro đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm

(GLO)- Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng Công an đã góp phần đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Kông Chro có địa bàn rộng với nhiều địa hình phức tạp. Bên cạnh đó, đại bộ phận dân cư là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, tình trạng vi phạm Luật Giao thông Đường bộ còn phổ biến. Do đó, trên địa bàn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã đưa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Đại úy Hồ Hữu Thành-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự (Công an huyện Kông Chro) cho biết: “Lực lượng Công an phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ, Nghị định số 100 của Chính phủ, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, tình huống xử lý khi tham gia giao thông…”.

Theo đó, trong năm 2020, đơn vị đã tuyên truyền bằng loa hơn 900 lượt; tuyên truyền tại 14 xã, thị trấn với 126 thôn, làng, tổ dân phố thu hút khoảng hơn 12.200 lượt người tham gia; tuyên truyền tại 25 trường học với hơn 16.200 học sinh, giáo viên tham gia; xây dựng 9 bản tin và 50 pa nô về an toàn giao thông.

Công an huyện Kông Chro phối hợp cùng Thanh tra Giao thông xử lý triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, sử dụng xe máy không đủ điều kiện an toàn, điều khiển xe phóng nhanh, gây mất trật tự, càn quấy… từ lâu đã trở thành vấn đề gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Do đó, Công an huyện đã tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhắm vào đối tượng ở độ tuổi thanh-thiếu niên tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cá biệt cho 30 thanh-thiếu niên có biểu hiện điều khiển xe máy càn quấy, đồng thời tổ chức ký cam kết với 8 cơ sở sửa chữa xe máy, yêu cầu các cơ sở không sửa chữa, độ chế, mua bán các loại xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân về biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Việc lực lượng Công an về cơ sở vận động những người có uy tín tại địa phương đã thu hút đông đảo người dân cùng đóng góp những ý kiến giá trị, thực tế để tìm giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, việc xử lý xe vận chuyển nông sản quá khổ, quá tải cũng được đơn vị quan tâm.

Đại úy Thành cho biết thêm: “Để xử lý triệt để xe chở quá khổ, quá tải, Công an huyện đã phối hợp cùng lực lượng Thanh tra Giao thông để xử lý vi phạm. Nếu phương tiện nào vượt quá tiêu chuẩn cho phép, chúng tôi sẽ kiên quyết yêu cầu hạ tải, không để lưu thông”.

Lực lượng CSGT huyện Kông Chro tăng tường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trong năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã phát hiện, lập biên bản hơn 2.100 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1,4 tỷ đồng. Các tổ tự quản trật tự an toàn giao thông của Công an các xã, thị trấn đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 342 buổi, phạt tiền 346 trường hợp với số tiền hơn 122 triệu đồng. Nhờ những nỗ lực đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn trong năm đã giảm 1 vụ và giảm 6 người bị thương.

Thượng tá Đinh Văn Dũng-Trưởng Công an huyện Kông Chro-cho hay: Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng CSGT còn tích cực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Trong năm 2020, tổ tuần tra của CSGT huyện đã phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 42 kg thuốc nổ trên tỉnh lộ 667. Đặc biệt, CSGT đã lập chốt chặn tại nhiều đầu mối giao thông và phát hiện 6 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, tạm giữ 5 xe ô tô, 1 xe máy, hơn 4 m3 gỗ các loại và hơn 600 kg gỗ.

“Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm xâm hại tài nguyên rừng, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát Điều tra và các lực lượng khác tổ chức 4 chốt chặn, kiểm soát các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái phép trong khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý các phương tiện xe độ chế mà các đối tượng có thể sử dụng để vận chuyển lâm sản”-Thượng tá Dũng khẳng định.

LÊ VĂN NGỌC