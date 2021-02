Công an huyện Kbang mạnh tay trấn áp lâm tặc

(GLO)- Trước tình trạng xâm hại tài nguyên rừng diễn biến phức tạp, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi lâm tặc.

Kbang là huyện vùng sâu, vùng xa với diện tích hơn 184.000 ha. Trong đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 128.000 ha, chiếm gần 70% tổng diện tích tự nhiên, phân bố ở 13/14 xã, thị trấn. Với nguồn lâm sản khá phong phú và có giá trị kinh tế cao, những cánh rừng ở Kbang từ lâu đã lọt vào “tầm ngắm” của lâm tặc.

Trong khi đó, các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng rất mỏng nên chưa thể bao quát, quán xuyến thường xuyên được địa bàn. Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-cho biết: “Ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa cao, thiếu trách nhiệm trong quản lý và cho rằng công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng thuộc vào các cơ quan Công an, Kiểm lâm”.

Bởi vậy, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện diễn ra rất phức tạp. Chỉ riêng năm 2020, Công an huyện phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 23 vụ, trong đó có 20 vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, 1 vụ hủy hoại rừng, 1 vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 356,239 m3.

Các lực lượng của Công an huyện Kbang thường xuyên tuần tra, kiểm soát tăng cường công tác phòng-chống tội phạm. Ảnh: Lê Gia

Do diện tích rừng rộng, địa hình hiểm trở, nhất là những khu vực có nhiều gỗ quý hiếm lại không tập trung mà phân tán nhiều nơi. Các đối tượng lợi dụng lực lượng chức năng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng mỏng để thông qua một số người dân địa phương, lợi dụng sự kém hiểu biết của họ để thuê dẫn đường, chỉ nơi khai thác.

Thiếu tá Vũ Hoàng Hải Nam-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự-Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Kbang) chia sẻ: “Các đối tượng thực hiện thành nhiều bước để khai thác trái phép như lén lút cho người vào rừng tiến hành chặt hạ cây, sau đó khai thác và vận chuyển dần thành nhiều đợt nhỏ, lẻ ra bán cho các đầu nậu gỗ để tiêu thụ. Trong khi khai thác, các đối tượng cho người canh gác xung quanh khu vực khai thác, khi phát hiện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng thì bọn chúng dùng điện thoại di động hoặc máy bộ đàm để thông tin cho nhau”.

Cũng theo Thiếu tá Nam, để tránh sự phát hiện của chủ rừng và lực lượng chức năng, các đối tượng cưa cắt cây thành những lóng gỗ có độ dài ngắn khác nhau, sau đó xẻ thành từng hộp gỗ theo quy cách rồi sử dụng người hoặc đưa lên xe độ chế, xe máy theo đường mòn hoặc cắt rừng đến thẳng các cơ sở thu mua lâm sản để tiêu thụ hoặc đến các địa điểm thuận lợi để tập kết gỗ, sau đó mới đưa đi tiêu thụ. Trước khi thực hiện, bọn tội phạm đều có sự bàn bạc để phân công trách nhiệm cho nhau rồi bí mật, lén lút thực hiện hành vi khai thác khiến lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Đức Hoàng cho hay: Quán triệt chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện, Công an huyện đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án chỉ đạo có ý nghĩa cơ bản, sát với tình hình thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu giúp Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Trung tá Nguyễn Đức Hoàng (ngoài cùng bên trái) thay mặt tập thể Công an huyện Kbang nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2020 của Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Lê Gia

Trong năm 2020, Công an huyện đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp công tác nghiệp vụ, tập trung lực lượng, điều tra, làm rõ 19/23 vụ việc liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, Hạt Kiểm lâm huyện khởi tố 12 vụ án/0 bị can; Công an huyện khởi tố 2 vụ/10 bị can; tách 9 vụ để điều tra, xử lý. Trong số 12 vụ án do Hạt Kiểm lâm huyện khởi tố chuyển giao, Công an huyện đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ 9/12 vụ, với 66 bị can; điều tra làm rõ khởi tố 1 nhân viên công ty lâm nghiệp về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

“Năm 2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã đấu tranh làm rõ 1 chuyên án, khởi tố 32 bị can về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản với hơn 147,154 m3 gỗ, đấu tranh triệt phá được 3 nhóm đối tượng khai thác gỗ hương trái phép. Công tác điều tra, khám phá án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Không có trường hợp Viện Kiểm sát hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án và không phê chuẩn đối với quyết định khởi tố bị can”-Trung tá Hoàng nhấn mạnh.

Với kết quả đạt được, năm 2020, Công an huyện có 1 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen thành tích đột xuất và 16 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen thành tích đột xuất trong lĩnh vực công tác này.

LÊ GIA