Công an huyện Đak Đoa quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm

(GLO)- Trên địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), các loại tội phạm trộm cắp thường có dấu hiệu gia tăng vào thời điểm cuối năm. Dự báo trước tình hình này, Công an huyện Đak Đoa đã kịp thời triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Ngoài trực tiếp tuần tra kiểm soát, làm tốt mảng điều tra nghiệp vụ, lực lượng Công an còn đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Theo Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa), quy luật phạm tội của các đối tượng trên địa bàn thường nhắm đến thời điểm cuối năm. Đặc biệt, với đặc thù của huyện, đây là khoảng thời gian người dân tập trung thu hoạch nông sản, mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của mình. Do đó, các đối tượng xấu đã lợi dụng điều này để thực hiện hành vi phạm tội.

Nắm được tình hình này, Công an huyện Đak Đoa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền đến người dân về các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội. Công an huyện đã triển khai diễn đàn “Nhân dân với Công an nhân dân” tại các thôn, làng trên địa bàn. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, người dân đã bày tỏ nhiều ý kiến về công tác giữ gìn an ninh trật tự, phản ánh thực trạng còn diễn ra như nạn trộm cắp tài sản, tình trạng thanh-thiếu niên hư hỏng…

Công an huyện Đak Đoa tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: Lê Ngọc

Từ những diễn đàn này đã tạo được sự gắn kết giữa người dân và lực lượng Công an. Từ đó lực lượng chức năng kịp thời giải đáp, làm rõ những vấn đề về an ninh trật tự mà người dân quan tâm và còn vướng mắc. Từ ngày 15-12-2020 đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã tổ chức diễn đàn tại 9 thôn thuộc 9 xã với hơn 1.100 người dân tham dự.

Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, Công an huyện Đak Đoa cũng tận dụng lợi thế lan tỏa thông tin của các mạng xã hội Facebook, Zalo. Qua đó đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể lập nhiều trang, hội nhóm thu hút đông đảo người dân theo dõi và tham gia thảo luận, cung cấp tin báo… cho lực lượng Công an. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 111 nhóm Zalo của các thôn, làng, tổ dân phố.

Thiếu tá Tuấn cho hay: “Với việc Công an tỉnh bố trí Công an chính quy về các xã, công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm từ cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong mùa vụ thu hoạch nông sản, lực lượng Công an xã đã duy trì tổ tuần tra hàng đêm nhằm phòng ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi phạm tội”.

Khoảng 22 giờ ngày 31-12-2020, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Nam Yang đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi trộm cắp cà phê, gồm: Thâm (SN 1994) và Alim (SN 2000, cùng trú tại làng Thung Dôr, xã An Phú, TP. Pleiku). Tang vật thu giữ là 41 kg cà phê khô mà các đối tượng trộm cắp của gia đình anh Trần Văn Dương tại thôn 1 (xã Nam Yang).

Qua đấu tranh, 2 đối tượng này khai nhận cùng ngày 31-12 đã thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm cắp. Cụ thể, khoảng 13 giờ, Thâm và Alim phát hiện 1 xe công nông chở cà phê tươi tại địa bàn làng Krun (xã Hneng). 2 đối tượng liền dùng tay kéo 2 bao cà phê có trọng lượng 106 kg để mang đi bán lấy 720 ngàn đồng. Khoảng 16 giờ cùng ngày, chúng tiếp tục lấy trộm trong nhà rẫy của anh Lê Văn Hiệu tại làng Krun 1 bao cà phê khô trọng lượng 40 kg rồi bán lấy 600 ngàn đồng. Được biết, Thâm là đối tượng đã có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” vừa ra tù đầu năm 2020.

Công an huyện Đak Đoa đấu tranh với đối tượng Thu. Ảnh: Lê Ngọc

Theo số liệu của Công an huyện Đak Đoa, trong 20 ngày đầu kể từ khi triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự. Trong số này, Công an huyện Đak Đoa đã điều tra, khám phá nhanh 7 vụ với 8 đối tượng, trong đó có 2 vụ giết người và 5 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng Lê Thị Thu (SN 1977, trú tại thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) có hành vi trộm cắp liên huyện.

Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng Công an huyện Đak Đoa-cho biết: “Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn từ cơ sở để đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, các hành vi mua bán, vận chuyển pháo, thuốc lá lậu… Công an huyện cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác về bảo vệ tài sản để tránh tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng”.

MAI CHÂU