Công an giải cứu hai chị em gái bị 5 đối tượng dùng súng bắt giữ đòi nợ

Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã giải cứu được hai chị em gái bị 5 đối tượng dùng súng, khống chế trong một căn nhà để đòi nợ.



5 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Nai



Ngày 5.2, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Lương Hoàng Hy (37 tuổi), Huỳnh Văn Mến (34 tuổi), Trần Văn Trường (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Hùng (35 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Phú và Hoàng Vĩnh Hạnh (22 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái luật.



Trước đó, vào lúc 9h sáng ngày 5.2, nhóm đối tượng trên bắt giữ chị P.T.B.V (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) sau đó khống chế chị trong một ngôi nhà tại tổ 15, khu phố 5, thị trấn Tân Phú, để đòi nợ.



Công an huyện Tân Phú tiến hành bao vây, bắt giữ. Tuy nhiên, các đối tượng có sử dụng vũ khí, công an huyện Tân Phú tăng cường lực lượng, kêu gọi các đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, các đối tượng ngoan cố chống đối quyết liệt.



Đến khoảng 10h cùng ngày, 1 đối tượng đập bể cửa kính chạy ra ngoài định tẩu thoát nhưng bị bắt giữ.



Sau đó, lực lượng công an tiếp tục phá cửa xông vào bắt giữ các đối tượng còn lại và giải thoát cho nạn nhân trong an toàn.



Khám xét người và tại hiện trường, lực lượng công an huyện thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 5 viên đạn cao su, 2 viên đạn bi, 1 quả lựu đạn dạng cầu, 1 quả lựu đạn dạng tập, 1 súng hơi tự chế, 1 bình thuỷ tinh để sử dụng ma tuý, 1 cân tiểu ly.



Trước đó, vào khoảng 20h ngày 3.2, nhóm đối tượng này cũng bắt giữ em gái của chị P.T.B.V nhưng được công an giải thoát kịp thời.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Phú điều tra mở rộng.

Theo MINH CHÂU (LĐO)