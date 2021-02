Công an Gia Lai bóc gỡ đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép

(GLO)- Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng La Thị Huyền (SN 1991, trú tại lô C2, chung cư 319, đường Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Huyền được xem là đối tượng cầm đầu trong đường dây này.

Đối tượng La Thị Huyền đang bị truy nã. Ảnh: Văn Ngọc Đầu năm 2019, Huyền móc nối với T.Q.N. (SN 1979, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, cán bộ xã Ia Kla) để nhập khẩu cho 3 người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Bình là L.Q. Phương (SN 1984), N.V. Hướng (SN 1976) và T.V. Hùng (SN 1983) vào tỉnh Gia Lai. Đầu năm 2019, Huyền móc nối với T.Q.N. (SN 1979, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, cán bộ xã Ia Kla) để nhập khẩu cho 3 người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Bình là L.Q. Phương (SN 1984), N.V. Hướng (SN 1976) và T.V. Hùng (SN 1983) vào tỉnh Gia Lai.

Huyền gặp N. để thỏa thuận sẽ nhập khẩu 3 đối tượng trên vào huyện Đức Cơ nhưng phải thay đổi thông tin cá nhân, quê quán không còn ở tỉnh Quảng Bình. Đối tượng N. cũng thỏa thuận thu mỗi trường hợp 10 triệu đồng để hoàn tất hồ sơ. Sau đó thông qua R.M.H. (SN 1983, trú tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai, cán bộ xã Ia Chía) làm 3 giấy chuyển hộ khẩu giả với chi phí 4,5 triệu đồng.

Sau đó, N. tiếp tục lợi dụng các mối quan hệ quen biết để lừa 3 hộ dân trên địa bàn xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ) đồng ý bảo lãnh và hoàn thành thủ tục nhập khẩu cho 3 người này vào xã Ia Dơk. Qua đây, N. đã làm được 3 sổ hộ khẩu và 3 giấy chuyển hộ khẩu có thông tin giả để giao cho Huyền. Nhận được giấy tờ giả, các đối tượng Phương, Hướng và Hùng tiến hành làm chứng minh nhân dân và hộ chiếu.

Với giấy tờ giả, từ ngày 27-6 đến 30-6-2019, Phương và Hướng đã xuất cảnh sang Nhật Bản và trở lại Việt Nam. Trong lần tổ chức cho Phương và Hướng xuất cảnh đi châu Âu vào ngày 19-9-2019, các đối tượng bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phát hiện, lập biên bản và thông báo chuyển Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, thụ lý điều tra.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huyền về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố bị can và bắt tạm giam N. và H. lần lượt về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và giả mạo trong công tác; khởi tố bị can, quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh với 3 đối tượng Phương, Hướng và Hùng về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Với Huyền, vì đối tượng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Huyền không chấp hành và trốn khỏi địa phương. Do đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh phát lệnh truy nã toàn quốc.

