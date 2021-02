Bốn thanh niên chuyên "hack" Facebook lừa gần 100 triệu đồng

Thủ đoạn của nhóm này là "hack" Facebook chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè chủ tài khoản đó hỏi mượn tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, 4 thanh niên đã lừa gần 100 triệu đồng của các nạn nhân.





Ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1992), Nguyễn Đức Thủy (SN 2002), Nguyễn Phi Hùng (SN 2004, đều ngụ thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Trần Văn Phúc (SN 1999, ngụ xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



4 đối tượng người Quảng Trị chuyên hack Facebook lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người



Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18-12-2020, Công an thị xã Ba Đồn nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Lệ (ngụ thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) rằng chị nhận tin nhắn qua ứng dụng Messenger của Facebook mang tên con gái (đang du học tại Hàn Quốc) nhờ chuyển số tiền 35 triệu cho bạn của con gái. Sau khi chuyển số tiền đi thì chị Lệ mới biết là tài khoản Facebook cá nhân của con gái bị kẻ xấu "hack".



Ngoài chị Lệ, Công an thị xã Ba Đồn còn nhận được nhiều thông tin những vụ lừa đảo tương tự. Thủ đoạn các đối tượng này rất tinh vi, chủ yếu tập trung vào các chủ tài khoản Facebook đang lao động, học tập ở nước ngoài có điều kiện về kinh tế rồi "hack" chiếm giữ và tìm cách tiếp cận, tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản.



Bằng nghiệp vụ, Công an thị xã Ba Đồn đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Thiều Quang Phi và Trần Văn Phúc. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận có liên quan đến vụ lừa đảo qua Facebook để chiếm đoạt tiền chị Nguyễn Thị Lệ.



Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng xác định 3 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Phi Hùng. Tuy nhiên các đối tượng này thường thay đổi chỗ ở tại các tỉnh thành khác nhau.



Ngày 3-2, Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành triệu tập và đấu tranh với 3 đối tượng nêu trên. Nhóm này khai nhận từ ngày 20 đến 29-11-2020, đã liên tục thực hiện 5 vụ lừa đảo qua Facebook và chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng của 5 nạn nhân.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)