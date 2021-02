Bình Dương: Truy bắt nữ quái táo tợn cầm vàng bỏ chạy trước mặt chủ tiệm

Tại Bình Dương, một người phụ nữ giả vờ hỏi mua vàng, khi chủ tiệm đưa lắc vàng 18k trọng lượng 5 chỉ ra thì người phụ nữ bất ngờ cầm vàng bỏ chạy.



Người phụ nữ cướp tiệm vàng đang bị công an truy bắt. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp



Tối 31.1, Công an ở Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra và truy bắt người phụ nữ gây ra vụ cướp ở tiệm vàng trên đường Thủ Khoa Huân thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Vụ cướp xảy ra khoảng 17h cùng ngày. Vào thời điểm này, người phụ nữ đến tiệm vàng Kim Hồng Hoa giả vờ hỏi mua vàng. Sau đó chọn lắc vàng 18k trọng lượng 5 chỉ, rồi nói chủ tiệm tính tiền.



Lợi dụng chủ tiệm sơ hở, người phụ nữ đã cầm vàng bỏ chạy ra ngoài, nổ xe máy rồi bỏ chạy từ đường Thủ Khoa Huân về hướng ngã tư Bình Chuẩn.



Chủ tiệm chạy ra đuổi theo truy bắt nhưng không kịp. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.



Công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera trong tiệm vàng và các khu vực xung quanh để điều tra truy bắt người phụ nữ gây ra vụ cướp táo tợn.

https://laodong.vn/phap-luat/binh-duong-truy-bat-nu-quai-tao-ton-cam-vang-bo-chay-truoc-mat-chu-tiem-876207.ldo



Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)