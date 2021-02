Bình Định: Triệt phá trường gà "di động" có nhiều đối tượng cảnh giới

Mặc dù liên tục thay đổi địa điểm và có nhiều đối tượng cảnh giới nhưng một trường gà chuyên cá độ ăn tiền ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vẫn bị công an triệt phá.





Ngày 26-2, Công an huyện Phù Cát cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà vừa được triệt phá trên địa bàn.



Các đối tượng tham gia cá độ ăn tiền tại trường gà bị lực lượng chức năng bắt quả tang



Trước đó, trưa 25-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an huyện Phù Cát triệt phá một trường gà tổ chức đá gà ăn tiền tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát. Tại hiện trường, tổ công tác bắt quả tang gần 30 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà, thu giữ hơn 30 triệu đồng tiền mặt, hơn chục con gà đá và 30 xe máy.



Bước đầu, các đối tượng khai nhận trường gà trên do Huỳnh Văn Long (SN 1971; ngụ xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) cầm đầu. Thời gian qua, Long thường chọn địa điểm mở trường gà tại các khu đất trống trên địa bàn huyện Phù Cát, sau đó điện thoại cho người quen đến chơi.



Để tránh bị phát hiện, Long thường xuyên thay đổi địa điểm đá gà và thuê nhiều đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới.

Theo Đức Anh (NLĐO)