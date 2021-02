Bắt tạm giam cựu Phó giám đốc Sở Y tế Sơn La cùng 3 đồng phạm

Thực hiện sai gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế gây thiệt hại ngân sách Nhà nước, cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La và 3 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.



Công an đọc lệnh bắt tạm giam cựu Phó giám đốc Sở Y tế Sơn La-Ảnh Công an Sơn La



Chiều 18.2, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Sa Văn Khuyên (61 tuổi, trú P.Chiềng Lề, TP.Sơn La; cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La), Bùi Thị Hoa (56 tuổi, trú P.Quyết Tâm, TP.Sơn La; cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính), Mai Anh Tuấn (34 tuổi, trú P.Quyết Thắng, TP.Sơn La; Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính) và Bùi Thị Thu (52 tuổi, trú P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội; Giám đốc công ty Cổ phần thiết bị và công nghệ Hưng Phát).



Cả 4 người trên bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Quá trình điều tra, Công an tỉnh Sơn La xác định ông Sa Văn Khuyên và 3 bị can kể trên đã có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế. Nhiều danh mục hàng hóa, thiết bị y tế không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký. Hành vi của 4 bị cáo đã gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.



Công an tỉnh Sơn La đang làm rõ vụ án để truy tố, xử lý các đối tượng theo quy định.



Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)