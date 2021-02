Bắt 'quái xế' đường phố chuyên cướp giật tài sản phụ nữ ở vùng ven Đà Nẵng

Ngày 27.2, Công an H.Hòa Vang khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Mai Văn Phước (31 tuổi, ngụ tổ 53 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội cướp giật tài sản.



Phước bị bắt giữ - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Theo Công an Hòa Vang, Phước có 1 tiền án trộm cắp tài sản, cùng tiền sự sử dụng trái phép ma túy. Từ đầu năm 2019, Phước liên tục cướp giật dây chuyền trên địa bàn H.Hòa Vang.



Phước có nghề sửa xe, cùng "sở trường" phóng xe máy với tốc độ cao, chuyên nhắm vào phụ nữ, thủ đoạn manh động, quyết liệt, có vụ gây té ngã, thương tích cho nạn nhân khiến người dân khu vực vùng ven TP.Đà Nẵng hoang mang.



Công an H.Hòa Vang lập chuyên án G219 để đấu tranh, lần theo dấu vết của quái xế đường phố này qua camera, khoanh vùng và bắt được Phước tại khu dân cư Phước Lý (P.Hòa Minh).



Phước khai nhận, ra tù, Phước đi cướp giật và trốn tránh bằng cách liên tục đổi xe, núp bóng bằng nghề thợ sơn, thợ sửa xe. Sau mỗi lần gây án, Phước “lặn” rất lâu mới tái xuất khiến công tác điều tra gặp khó khăn, kéo dài.



Phước chọn địa bàn vùng ven H.Hòa Vang để cướp giật bởi dân cư thưa thớt, ít camera như trung tâm thành phố.



Mới đây nhất, ngày 4.2 tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, Phước điều khiển xe máy giật dây chuyền vàng của bà Đặng Thị Thương (65 tuổi, ngụ H.Hòa Vang) rồi mang về giấu trong gói thuốc để trên máy lạnh.



Hiện công an đã làm rõ 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn H.Hòa Vang và 2 vụ tại Q.Cẩm Lệ do Phước thực hiện.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)